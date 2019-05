Intet nytt, bortsett fra Listhaug

Saken oppdateres.

Det er landsmøte i Frp. Det er pølsefest på utsiden av landsmøtehotellet, servert av Bård Hoksrud. Deler av parkeringsplassen er reservert for partimedlemmer som kommer til landsmøtet med sine veteranbiler. Nyheten om at Sylvi Listhaug er tilbake i regjeringen har nettopp blitt sluppet, og Frp-medlemmene liker det de har blitt servert, både i pølsekiosken og på nyhetene. Stemningen i partiet, som har stupt på meninsmålingene, er likevel nokså god.

Partileder Siv Jensen leder et parti i krise. Sviktende oppslutning blant velgerne, statsrådsavganger, en stortingsrepresentant som er anmeldt for bedrageri, en annen stortingsrepresentant som har meldt seg ut av partiet etter flere metoo-varsler, skaper store utfordringer. Siv Jensens svar på de politiske utfordringene virker til å være mer av det som ser ut til å ha virket nokså dårlig i det siste.

Da Siv Jensen åpnet landsmøtet fredag handlet mye om valgrihet for hver enkelt av oss, ingen sympati for IS-krigerne eller IS-kvinnene, økt kamp mot gjenkriminalitet og frykt for at tilstandene i Oslo skal spre seg til andre norske byer. Frp skal fortsatt føre en kamp mot den hatede eiendomsskatten og slå ring rundt norsk oljeindustri. I kjent stil skal partiet sørge for flere private løsninger, for barnehager og sykehjem. Jensen brukte store deler av sin åpningstale til å presentere kjente politiske løsninger for Frp. Det er ikke så lett å se at det skal skape en ny giv for et parti som ser ut til å miste velgere for hver dag som går.

Bilen er fortsatt kommet for å bli i Frp-kretser. Selv om antall bomstasjoner med Frp i regjering, ifølge Aftenposten, har økt fra 170 til 245 siden partiet kom inn i regjering, står kampen mot bompengene fortsatt høyt på den politiske dagsorden. Folkeaksjonen "Nei til Bompenger" stiller lister i en rekke kommuner og kaprer velgere fra Frp. I sin tale til landsmøtet varsler Jensen nå at regjeringen skal bruke 200 millioner kroner til å redusere bompengetrykket ytterligere. Det klinger nok godt i manges ører i landsmøtesalen. Men når norske bilister betalte inn over 10 milliarder kroner i bompenger i 2018, vil en reduksjon på 200 millioner, slik Jensen nå varsler, neppe være det som skal til for å roe bompengemisnøyen rundt om i landet.

Til tross for Siv Jensens lovnader om fortsatt kamp mot bompengene i alle landets kommuner, vil Frp slite med troverdigheten i dette spørsmålet. Et parti som sitter i en flertallsregjering og har finansministeren og samferdselsministeren, kan neppe overbevise velgerne om at de er i ferd med å vinne kampen mot bompengene.

Frp-landsmøtet fikk seg en real vitamininnsprøytning da nyheten om Sylvi Listhaug kom fredag formiddag. Siv Jensen er utrolig glad og stolt over at det nå er den omstridte Listhaug som nå skal stå på barrikadene for eldresaken. Man kan si mye om Listhaug, men hun har en utrolig evne til å prege den politiske dagsorden og sette premisser for den politiske debatten. Hennes gjeninntreden i regjeringen bekymrer nok samarbeidspartiene KrF og Venstre og vil skape utfordringer for det interne samholdet i regjeringen . Men Listhaugs måte å drive politikk på vil være med på å styrke Frps profil frem mot kommunevalget.

Sylvi Listhaug kan være medisinen for et Frp i motvind. Siv Jensen gleder seg til Listhaug skal reise landet rundt for å sørge for en førsteklasses eldreomsorg i alle kommuner. Vi kommer nok til å høre mer fra det holdet utover sommeren og høsten. Men det gjenstår å se om tradisjonell Frp-politikk, toppet med en kampklar og hardtslående ny statsråd, er nok til å snu den negative trenden som Frp har slitt med i det siste.