Mediene må ta sviktende tillit på alvor

Det kan se ut som om nordmenns tillit til medier har fått en liten knekk de siste månedene, ifølge en undersøkelse fra Respons Analyse. Undersøkelsen er utført etter kritikken av VGs håndtering av den såkalte Giske-videoen og viser at færre har stor tiltro til norske medier enn bare for få måneder siden. 26 prosent sier nå at de har mindre eller ingen tiltro til mediene, en økning på hele åtte prosentpoeng fra februar i år. Det må norske medier ta på største alvor.

Undersøkelsen er utført på oppdrag fra Nordiske Mediedager, som arrangeres i Bergen neste uke. Der vil funnene bli grundig diskutert. Etter TV2s kritiske dekning av VGs rolle i Giske-saken i mars, skrev vi på denne plass at saken på kort sikt ville kunne skade omdømmet til norske medier. Dessverre ser det ut til at vi fikk rett. Norske medier nyter fortsatt stor tillit sammenlignet med for eksempel i Sverige, hvor én av tre har liten eller ingen tillit til mediene. Likevel kan og bør vi bli flinkere til å erkjenne og beklage når feil har blitt gjort.

Det gir riper i lakken når medier tvinges til å beklage etter kritikk eller fellelser i pressens selvdømmeordning, Pressens faglige utvalg (PFU). Hvis den famøse videosaken med Trond Giske fører til mer og bedre mediekritikk, er det bra. Den bør også føre til mer og bedre selvkritikk. Her har VG gått foran med et godt eksempel etter den interne granskingen av Giske-dekningen til avisen.

I løpet av de siste ukene har VG, tilsynelatende på eget initiativ, beklaget artikler om komiker Ørjan Burøe og om overvåkningen av Tor Mikkel Waras bolig. Avisen beklaget også nylig og slettet en artikkel fra i fjor om den såkalte Hemsedal-saken.

Selv om alle disse beklagelsene på kort sikt neppe styrker tilliten til VG spesielt og norske medier generelt, vitner de om en vilje til å rydde i eget hus som flere medier kan ta lærdom av. Å beklage feil på en skikkelig måte, er å vise åpenhet, vilje og evne til selvkritikk. Som i mange forhold i livet er åpenhet om feil og mangler tross alt mer tillitvekkende enn forsøk på å skjule dem.

