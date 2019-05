Har Frp gitt opp allerede?

Saken oppdateres.

Men i virkelighetens verden er alt mer komplisert. Det er Frps problem. Partiet har en lang vei å gå dersom de skal tilbake til gamle høyder. Det ser ut som at de allerede har gitt opp ambisjonene om å vinne valget til høsten. De som tenker strategi i Frp-kretser ser heller frem mot 2023 for å gjøre Trondheim og andre storbyer blå.

Kanskje partiets sviktende oppslutning i byene egentlig handler om at Frp forteller en historie om livet i byene som færre og færre kjenner seg igjen i? Raseriet mot bompenger og eiendomsskatt er stort i partiet, men likevel ikke stort nok der ute til å gi Frp et løft når de på nytt heiser frem gamle kampsaker for å snu trenden. Frp vil være bilistenes parti, bompengemotstandernes parti og partiet for de som blir rasende hver gang eiendomsskatt kommer opp til diskusjon. Men det blir færre slike velgere der ute, og kanskje særlig i byene.

Under helgas landsmøte på Gardermoen har Frp brukt tiden på å kvesse opp sine gamle kampsaker foran høstens kommunevalg. Partiet har slitt på meningsmålinger den siste tiden, og de siste valgene viser et parti som taper oppslutning, spesielt i de største byene. I 2007 hadde Frp et valgresultat på 14,4 prosent i Trondheim. 8,9 i 2011, 6,4 i 2015. På den siste meningsmålingen i Adresseavisen i februar i år fikk Frp 9,0 prosent. Den samme tendensen ser vi også i Oslo og Bergen. Det blåser ingen Frp-vind over landet.

Mens Senterpartiet fosser frem i bygder og byer, er Frp inne i en helt motsatt utvikling. Sp treffer åpenbart folk i hjertet med sin beskrivelse av folks hverdag. Slik blir det velgere av. Men Frps historie om Norge i 2019 oppnår overhodet ikke samme appell ute blant velgerne.

Frp ønsker å ta byene tilbake. Det blir ikke enkelt. Joda, det finnes en voksende bompengemotstand rundt om i landet. Mange er provosert over eiendomsskatt og de rødgrønnes motstand mot private løsninger i eldreomsorgen. Men tallenes tale er tydelig. Folkets motstand mot disse sakene er ikke nok til å farge storbyene mørkeblå og sørge for et skred av Frp-politikere inn i styre og stell lokalt. Det er heller ikke mulig å se at noen i Frp jobber med en plan B og nye politiske saker som kan begeistre velgerne foran høstens valg.

Alle vet at Frp er mot bompenger. Men Frp har ikke lenger monopol på bompengemotstanden. De utfordres flere steder av lokale aksjonister som stiller til valg for å stanse bompengene. Så lenge Frp sitter i regjering og styrer landet sliter også partiet med å få troverdighet for sine forslag om å rive ned landets bomstasjoner. Velgerne hører nok hva de sier, men de ser også at det skjer fint lite for å gjennomføre de mest bråkjekke løftene om å fjerne hver eneste bomstasjon.

Riktignok fikk Carl I. Hagen med seg landsmøtet på et forslag om å bruke 100 milliarder oljepenger for å betale gjelda i dagens og fremtidens bomprosjekter. Det er først og fremst et vedtak som understreker Frps bompengemotstand, men som neppe vil få flertall i regjeringen. Dermed kan de 100 milliardene også virke som nok et slag i luften uten at flere bomstasjoner forsvinner av den grunn. Det var akkurat det Frp-ledelsen advarte mot, men som de ikke fikk landsmøtet med på.

I Trondheim har vi foreløpig sett lite til en massiv bompengemotstand, men det er gryende opprør på gang både i Bergen, i Rogaland og Oslo. Utfordringer for Frp er at de ikke lenger står alene i denne saken, og at mange partier nå arbeider med å skape mer rettferdige måter å kreve inn penger fra bilistene på. Samtidig erkjenner stadig flere, ikke minst i byene, at løsningen for fremtidens trafikkutfordringer ikke er å rive ned bomstasjonene og slippe bilene fritt inn i sentrum. Det vil skape enorme køer og et sant kaos i sentrum. Mange velgere har etter hvert lært seg å leve med tiltak som regulerer biltrafikken, enten de liker å betale eller ikke.

Det er heller ingen som tviler på Frps ønske om å kvitte seg med eiendomsskatten. I Trondheim foreslår Frp reduksjon og fjerning av eiendomsskatten i hver eneste budsjettdebatt, uten at det ser ut til å hjelpe særlig på oppslutningen. Det er mye å si om denne skatten, men heller ikke skatt på egen bolig er en sak som engasjerer mange nok til å ville velge Frp.

Fra å være et storbyparti har Frp de senere årene mistet dette grepet. Det bekymrer mange i gangene på landsmøtet, men Frp har en egen evne til å ikke få panikk når velgerne forsvinner. De er vant til både oppturer og nedturer der i gården.

Frp sliter med oppslutning blant kvinner og blant høyt utdannede velgere. Tre av fire Frp-velgere er menn. Skal man vinne valg må man også vinne kvinnelige velgere, de med høy utdanning og de som bor i byene.

Den oppskriften Siv Jensen, Sylvi Listhaug og Frp anbefaler, slår foreløpig ikke an i slike kretser. Skal Frp gjenreise gammel storhetstid i norske storbyer må de finne politiske saker som folket som bor der bryr seg nok om til å hente fram Frp-listene i valglokalene i september. Fra landsmøtet fikk Frp-kandidatene rundt om i landet med seg fint lite som kan bidra til det.

