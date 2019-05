Om mus og menn

- Det som skjer nå, er en katastrofe for fornybar energi

NRKs dokumentar «Kjønnskampen» i Brennpunkt onsdag kveld gjorde at jeg gikk glipp av første omgang av den utrolige fotballkampen mellom Tottenham og Ajax. Mange menn ville nok valgt annerledes. Heldigvis fikk jeg sett andreomgangen og kan fastslå at jeg aldri mer skal velge Jordan Peterson og/eller Sigrid Bonde Tusvik, hvis alternativet er fotball på toppnivå.

Dokumentaren, som prøvde å vise hvordan menn diskrimineres i Norge, hadde noen interessante, diskutable tilløp om utdanning og skole som kunne blitt belyst mer. Til sammen ble programmet likevel en underlig blanding av stort og smått, fra demonstrasjon mot endring av abortloven til møte i Mannsforum.

Hver gang jeg ser noen fra Huseiernes landsforbund på tv, er det nesten så jeg griper meg i å ønske at jeg ikke hadde hus. Mannsforum ser ut til å kunne ha lignende effekt. Saken ble ikke akkurat bedre med den maskuline amerikanske selvhjelpsguruen Jordan Peterson og komiker Sigrid Bonde Tusvik som motpoler i dokumentaren.

Mens han åpenbart appellerer til uforskyldt oversette menn, låter hun som et omvendt ekko av noen av 70- og 80-tallets buldrende mannsjåvinister. «Hvite menn som sutrer er ekstremt usexy å se på», sa Bonde Tusvik. Som om lærdommen etter tiår med likestillingskamp er at engasjement kan gå ut over sexappealen. Er det rart fotballkamp trumfer kjønnskamp?

