Svikten i barnevernet må ikke skje igjen

Adresseavisen fortalte onsdag at barnevernstjenesten i Østbyen gjenopptar 44 saker der det er stor fare for at barn opplever eller har opplevd omsorgssvikt, overgrep og vold i hjemmet. Nærmere tusen saker er gjennomgått, og prosenten saker som ikke er godt nok behandlet, er derfor lav. Men som kommunaldirektør Camilla Trud Nereid sier: Ett barn er ett for mye.

Hun bruker sterke ord i saken som nå blir lagt fram for politikerne. Det har hun grunn til. Det er en av samfunnets aller viktigste oppgaver å sørge for at barn får god nok omsorg og en trygg oppvekst.

Vi merker oss at mens barnevernet i Østbyen i 2015 henla 31 prosent av sakene, henla de under tre prosent i fjor. Dette er en gledelig utvikling, men det er ingen grunn til å slå seg til ro med at dagens situasjon ser ut til å være god. Kommunen må i detalj finne ut hva som gikk galt i de årene som er undersøkt, slik at liknende situasjoner ikke oppstår igjen, verken i denne bydelen eller andre steder.

Kommunerevisjonen er i gang med å granske hva som skjedde de aktuelle årene, men Nereid og kommunalsjefen for barne- og familietjenesten peker allerede nå på flere forhold. De sier at mangelfull ledelse, mange konflikter i ledelsen, mangel på kompetanse og dårlig arbeidsmiljø preget barnevernet i Østbyen i denne perioden.

Forholdene skal nå være rettet, men vi må likevel spørre hvordan en så uholdbar situasjon kunne fortsette i flere år, uten at noen grep inn. Svikt i barnevernet går ut over forsvarsløse barn. Det er uakseptabelt.

Vi må tilføye at det som skjedde i Østbyen disse årene ikke er enestående. Kritikkverdige forhold i barnevernet blir jevnlig avdekket over hele landet. Helsedirektoratet gjennomførte i 2015 og 2016 et landsomfattende tilsyn som viste at barnevernets arbeid med bekymringsmeldinger i mange kommuner var altfor dårlig.

Barnevernet er så viktig at det må stå helt i toppen av kommunale prioriteringslister. Det må Trondheims-politikerne sørge for når de behandler det som skjedde i Østbyen.