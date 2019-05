Helt uakseptabelt å sjikanere politikere

Saken oppdateres.

Ordføreren i Klepp kommune på Jæren er den siste i en lang rekke politikere som er blitt utsatt for helt uakseptabel oppførsel.

Adresseavisen har skrevet om dette temaet på lederplass flere ganger det siste året, men problemet er så alvorlig at vi må understreke det igjen: Det er en trussel mot det norske demokratiet at politikere blir sjikanert og truet. Hvis denne utviklingen ikke blir stoppet, er det stor fare for at mange vil holde seg unna politiske verv.

Angrepene på ordfører Anne Mari Braut Nese (H) i Klepp gjør at temaet igjen blir aktuelt. Hun har gått inn for at veiutbygginger i området blir finansiert med bompenger. Bompengemotstandere har straffet henne hardt.

– Sønnen min ble slengt i veggen og tatt kvelertak på for å få mor til å snu i bompengesaken. Vi har opplevd hærverk på bil og hjem, sa Klepp-ordføreren fra kommunestyrets talerstol.

Statsministeren og flere andre toppolitikere tar sterkt avstand fra truslene. Politiet etterforsker én person som skal ha truet ordføreren på Facebook. Vi håper de får klarhet i hva som har skjedd, for det ordføreren snakker om, er straffbare handlinger. Heldigvis er politiet i gang med å ta slike angrep på politikerne på større alvor.

Samfunnsdebatten har hardnet til de siste årene. Flere saker skaper så stort engasjement at enkelte mister hodet. Mange toppolitikere har lenge levd med grov sjikane, og en rekke lokalpolitikere opplever det samme. Klimaforkjemperen Greta Thunberg er blitt et hatobjekt for enkelte, og ungdom som demonstrerer for en bedre klimapolitikk, blir latterliggjort. Vi trenger friske meningsutvekslinger, men debatten må handle om standpunkter og ikke ramme enkeltpersoner og deres privatliv.

Det er mange årsaker til denne utviklingen. Kommentarfelt og sosiale medier er et par av dem. Utsagn som tidligere kun var akseptable i lukket lag, florerer nå på nettet, i full offentlighet. Hvordan utviklingen kan snus, er ikke godt å si. Men vi må i hvert fall si fra, også når vi ser at meningsfeller kommer med hets, sjikane og trusler. Det er totalt uakseptabelt.