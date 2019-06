Vanligst å være mann (48)

Noen mener fortsatt at vi må ødelegge natur for å redde klima

Saken oppdateres.

Statistikk og tall kan brukes til så mangt. En gjennomgang av de 616 kandidatene til bystyret i Trondheim viser at Klæbu er godt representert på valglistene. Det er nok ikke holdbart sånn helt vitenskapelig siden flere partier ikke oppgir hvor sine kandidater er bosatt. Men blant de partiene som har oppgitt bosted for sine kandidater, er det et kobbel av klæbygg, byåsinger og folk fra Ranheim på listene.

Høstens kommune- og fylkestingsvalg nærmer seg. Over sommerferien braker valgkampen løs for alvor, selv om de ulike partiene allerede har begynt å legge strategier, forberede utspill og gjøre seg lekre for oss velgerne.

Valgstyret har godkjent 15 lister. Arbeiderpartiet, Demokratene, Fremskrittspartiet, Helsepartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti, Liberalistene, Miljøpartiet De Grønne, Norges kommunistiske parti, Partiet De Kristne, Pensjonistpartiet, Rødt, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre stiller til valg. 616 navn, fordelt på 255 kvinner og 361 menn. Det utgjør en kvinneandel på 41 prosent. Det er en brukbar fordeling, men vi er fortsatt ikke helt i mål.

MDG er best i klassen til å nominere kvinner på sin liste. 54 prosent av de grønne listekandidatene er kvinner. SV har 52 prosent, mens Rødt har halvt om halvt med kvinner og menn på sin liste. Dårligst på kjønnsfordeling er Liberalistene som bare har 13 prosent kvinner, og Demokratene, som har 18 prosent. Her har noen forsømt seg kraftig når det gjelder kjønnsbalansen. Av listetoppene på de 15 listene er det seks som er kvinner og ni som er menn. Ser vi på de tre første på hver liste, finner vi 45 navn, 22 kvinner og 23 menn.

Den yngste kandidaten til det nye bystyret er 18 år og representerer Ap. Den eldste er 88 år og står på Liberalistenes liste. Den gjennomsnittlige kandidaten er født i 1971, en politiker som altså fyller 48 i valgåret. Ingen blir overrasket over at det er Pensjonistpartiet som har høyest gjennomsnittsalder på sine kandidater. Her er snittalderen 71 år. MDG har ikke bare høyest kvinneandel, de har også den laveste snittalderen – 41 år.

Ved årsskiftet skal Trondheim og Klæbu slå seg sammen. Høstens valg er derfor det første valget da listekandidater bosatt i Klæbu, stiller til valg i Trondheim. Selv om ikke alle partiene oppgir bosted på sine kandidater, viser de listene der slike opplysninger er tatt med at 33 kandidater kommer fra Klæbu. Det er rundt 5,4 prosent av alle som stiller til valg, selv om antallet som bor i Klæbu utgjør rundt tre prosent av befolkningen i nye Trondheim. Det er likevel ikke sikkert at det nye bystyret fylles av folk fra Klæbu etter valget. Tross alt er de aller fleste av disse 616 navene «listefyll» som ikke blir valgt inn. Byåsen og Ranheim kommer på de neste plassene.

Ser man på den geografiske spredningen mellom partiene, er det kanskje ikke overraskende at det er Senterpartiet som har flest kandidater som er bosatt i Klæbu med 10 av de 58 kandidatene som stiller til valg for partiet.

Ser vi på hvem som kommer fra byens beste strøk, Nedre Elvehavn, Berg og Singsaker, så kan nok enkelte få seg en overraskelse. Seks på Høyres liste oppgir bosted i disse tre bydelene, men her blir Høyre så vidt slått av partiet Venstre, som har sju kandidater bosatt i disse bydelene. På SV lista er det fire kandidater som bor i byens beste strøk.

Men uansett hvor mange fiffige poenger en kan lage ut av disse tallene, skal vi som bor i denne byen være sjeleglade over at de 616 personene gidder å stille opp. For mange av dem venter fire år med lange og kjedelige møter og tusenvis av sider med sakspapirer som bør leses og vurderes. Ofte er takka kjeft og utskjelling på Facebook og i kommentarfelt fra alle de andre som egentlig vet best hvordan denne byen bør styres. Våre lokalpolitikere gjør en viktig jobb, uansett om vi er enige med dem eller ikke. Uten denne innsatsen så ville ikke lokaldemokratiet fungere.

Når vi andre tusler en kveldstur i marka eller slapper av foran TV-en en helt vanlig ukekveld, skal mange av dem sitte i lange møter og ta stilling til en byggesak på Nardo eller hvor en kantstein for den nye metrobussen skal stå. Jeg synes de fortjener at vi sender dem en takk for at de gidder.

LES FLERE AV HARRY TILLERS KOMMENTARER HER