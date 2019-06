Netthets i barnefotball er voksnes ansvar

Saken oppdateres.

Unge fotballspillere trakasserer både medspillere, motspillere og dommere i forbindelse med kamper. Trøndelag fotballkrets har heldigvis tatt affære. I samarbeid med politiet jobber de systematisk med forebygging. Utviklingen kan uansett ikke stoppes uten at foreldre og klubber kommer på banen.

Mens konfliktene i barne- og ungdomsidretten tidligere handlet om spillet på banen, så utspilles alvorlige konflikter stadig oftere på nett etter at kampen er ferdig. Adresseavisen har de siste dagene skrevet om unge dommere som har mottatt SMS-er og e-poster fra rasende spillere. En dommer mottok følgende tekstmelding: «Duuu e en fuckings shit fra nord corea og drep deg selv jevla asiater». Ester Bjøru (17) forteller om en ubehagelig e-post med beskjed om at «You are shit» etter at hun hadde dømt en ungdomskamp. Bjøru varslet, og fotballkretsen tok opp saken med klubben hvor avsenderne spilte. Hun fikk senere en unnskyldning både fra klubbens sportslige leder og fra avsenderne.

LES OGSÅ LEDEREN: En pinlig veitabbe som skaper mer kø og fare

Trøndelag fotballkrets ser alvorlig på utviklingen og bruker mye ressurser på å følge opp saker. I de alvorligste tilfellene har ungdom i 14-15-årsalderen mistet retten til å være med på organiserte treninger og kamper i et gitt tidsrom. Kretsen krever at klubbene synliggjør hvilke tiltak de gjør i forbindelse med slike saker. Det bidrar til bevisstgjøring og forebygging. Hets og sjikane må på ingen måte avfeies og ses på som ungdomssjargong. Derimot er det trakassering som kan føre til at både spillere og unge dommere ikke orker mer og dropper fotballen.

Fotballkretsen skal ha honnør for at de går til krig mot den uheldige utviklinga. Problemet med mobilbruk og netthets har blitt så stort at de har bedt politiet om hjelp. Politiet har blant annet gitt råd om regler for mobilbruk i klubbene. Etter alt å dømme vil et målretta arbeid gi resultater. Helt avgjørende er det likevel at foreldre og lagledere er gode forbilder. Voksne som slenger usakligheter og dritt internt i klubben, i laget, fra sidelinja, ved middagsbordet, i kommentarfelt eller på sosiale medier, bør ikke bli overrasket over at barn og unge adopterer slik elendig oppførsel – og tror det er greit.