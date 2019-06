Det viktigste er at toget går raskt

Tjærnås’ dom over VM-spillerne: To spillere peker seg ut

Nå har politiet holdt kontroll her for fjerde gang på en drøy uke - resultatet er like nedslående

Saken oppdateres.

Den første SJ-avgangen går i juni neste år. Dette er etter alt å dømme en god nyhet. SJ lover mer dynamiske billettpriser, bedre rutetilbud, mer stabil wifi og et mattilbud som ifølge markedssjefen «er tilpasset 2020, og ikke 1980». Ansatte får samme lønns- og arbeidsvilkår som i dag, og det frigjøres store statlige midler på at vi kjører svensk. Selv om det gjenstår å se om SJ leverer varene, viser anbudsrunden at konkurranse er bra. Viktigst er likevel raskere tog, og det kan svenskene foreløpig ikke hjelpe oss med.

Tilbudene fra SJ og Vy var svært like, og det var liten forskjell på kvaliteten i de to tilbudene som ble lagt fram. Men SJ var klart best på pris. Begge selskap tilbyr seg å kjøre togene med betydelig lavere statsstøtte enn i dag. Vederlaget SJ skal ha, utgjør så lite som en femtedel av støtten som trafikken drives for i dag, skriver Jernbanedirektoratet. Å sette togdriften ut på anbud kan altså bety høyere kvalitet for reisende og penger spart for staten. Aftenposten siterer SJs markedssjef, som forteller at han la fram et bilde av skiløperne og erkerivalene Marit Bjørgen og Charlotte Kalla i et av møtene med Jernbanedirektoratet. Bildet, som viser at Bjørgen takker Kalla, illustrerer Bjørgens uttalelse om at hun aldri ville ha trent så hardt uten konkurranse.

LES OGSÅ LEDEREN: Menneskelige hensyn må telle mer i asylsaker

Nå innbiller vi oss at det kan være enklere å trene seg til OL-gull enn å drive togtrafikk med publikumssuksess i Norge. Selv om SJ lover høyere kvalitet, kom de klart dårligst ut i en stor nordisk undersøkelse som målte kundetilfredshet. Kundene var blant annet misfornøyde med punktligheten til togavgangene. Skulle det vise seg at SJs tilbud er bedre enn det Vy leverer i dag, skal vi ikke klage.

En forbedring betyr ikke nødvendigvis at miljøvennlige tog danker ut forurensende fly. Hvis det skal skje, må togene gå raskere. Hadde en reise med høy kvalitet tatt fire, fem timer fra Trondheim til Oslo, ville antakelig flere ha valgt toget. Midlene som frigjøres ved å velge SJ, må staten derfor bruke til å forbedre infrastrukturen slik at togene kan gå mer effektivt. En slik utvikling ville vært bra både for klima og samfunnsøkonomi.