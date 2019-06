Samling for sprikende universitet

Over for Fretex på Heggstadmyra

Nord universitet var nok for langt for sitt eget beste

Saken oppdateres.

Onsdagens styremøte ved Nord universitet ga noen viktige avklaringer. Før konstituert rektor Hanne Solheim Hansens innstilling om ny studiestruktur ved universitetet ble vedtatt, ble Solheim Hansen formelt ansatt som ny rektor ved universitetet. Det virker som et godt og logisk valg. Selv om det er lett å skjønne frustrasjon og fortvilelse i kommunene som nå mister studiested ved universitetet, har nok den spesielle konstruksjonen som Nord universitet er, større forutsetning for å lykkes med seks enn ni studiesteder.

For Trøndelag framstår Levanger og Namsos som vinneren etter ukas skjebnemøte, mens Verdal og til en viss grad Steinkjer framstår som taperne. Mest dramatisk er situasjonen for Nesna i Nordland, som feiret 100 år med lærerutdanning ved landets nest eldste institusjon for høyere utdanning i fjor.

Sykepleierutdanningen i Namsos overlevde første nedleggingsforslag. Etter siste måneders debatt, med klare signal fra flere statsråder, snudde rektor på det punktet, til støtte fra styret. Likevel er det grunn til å merke seg at det eneste styremedlemmet som stemte mot rektors forslag til ny struktur ønsket større endringer.

Bare drøyt tre år etter at høyskolene i Nord-Trøndelag og Nesna gikk sammen med Universitetet i Nordland til Nord universitet, ser flere av premissene ut til å ha endret seg. Kombinasjonen av distriktspolitikk, fagutdanning og det gamle høyskolesystemet har vist seg vanskeligere å kombinere med kravene til et moderne universitet enn festtalene fra januar 2016 kunne tyde på.

Vedtaket om ny studiestedtruktur virker som et kompromiss mellom behovet for et mer konsentrert universitet og de samfunnsmessige konsekvensene som en nedlegging av sykepleierutdanningen i Namsos ville fått. Den viktigste jobben for det unge universitetet gjenstår likevel: Å score bedre på kvalitetsmålene og gjennom det bli mer attraktive for studenter over hele fagspekteret, men også for forskere. Det er litt med universitet som det er med halleluja. Det holder ikke bare å si det.

