Fornuftig med innsyn i folks forbruksgjeld

I går ble også gjeldsregisteret endelig lansert. Registeret gjør at bankene får en samlet oversikt over folks kjøpskreditter, kredittkort og forbrukslån. Dermed kan de hindre at kundene får mer gjeld enn de greier å betjene. Dette er gode nyheter for forbrukerne, og vi støtter innstrammingen.

I 2008 hadde nordmenn 29 milliarder i forbrukslån. I 2017 var tallet 100 milliarder kroner. Mange låntakere har hoppet på en lånekarusell og har finansiert overforbruket sitt med stadig nye forbrukslån og kredittkort med høy rente. For å betale ned gammel gjeld, har de tatt opp ny gjeld. Det nye registeret kan enklere avdekke om folk har mye usikret gjeld i ulike banker. Samtidig vil ikke boliglån, billån, startlån til kjøp av bolig og studielån bli en del av registeret.

Under arbeidet med det nye registeret er det hentet inn nøkkeltall om nordmenn og forbrukslån. Tallene viser at 567 000 nordmenn har kredittkortgjeld som det løper renter på, melder NRK. 175 000 har forbrukslån, inkludert noen få låntakere som har flere millioner kroner i slike lån og som trekker opp snittet.

I fjor ble det heldigvis innført strengere regler for markedsføring av forbrukslån. I år ble det innført en strengere forskrift om utlånspraksis, og nå er altså gjeldsregistrering på plass. Allerede merker forbrukslånsmarkedet en nedgang, og det ser ut til at nordmenns forbruksgjeld blir redusert gjennom året. Det er gledelig at tiltakene ser ut til å virke og at vi er på vei til et sunnere marked.

Forbrukslån og kredittkort er selvsagt ikke bare et onde. Det kan være nyttig og gi oss økonomisk frihet i enkelte situasjoner, og hver enkelt har ansvar at privatøkonomien er sunn. Med så høy gjeldsvekst, er det likevel fornuftig å innføre et register der både forbrukeren og bankene får en samlet oversikt.

Nå forventer vi at bankene faktisk viser ansvar og tar det nye verktøyet i bruk. Det er ikke bare kunder som har rotet seg ut i en økonomisk hengemyr som bør sove dårlig om natta. Sove godt bør heller ikke de som står for uansvarlige utlån.

