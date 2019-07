Uakseptable forhold på historisk institutt

Boligjakten over for Tettey: – Nå har vi noe vi kan kalle et hjem

Saken oppdateres.

Adresseavisen og andre medier har de siste dagene omtalt en sak som inneholder så mange elementer at det er vanskelig å få full oversikt. Likevel er det ingen tvil om at situasjonen på Institutt for historiske studier har vært uakseptabel i flere år. Ansatte sliter med angst, depresjon og søvnproblemer. Flere har vært sykmeldt.

En foreløpig topp i konfliktene skjedde i fjor sommer, da ledelsen ved fakultetet flyttet professor og tidligere fagforeningsleder Kristian Steinnes til et annet institutt mot hans vilje. 12 ansatte skrev da et brev til ledelsen ved NTNU der de hevdet at «tvangsflyttingen er egnet til å skape enda mer uro, spekulasjoner og fryktkultur». Mye tyder på at de hadde et poeng. Uroen økte.

Nå har de ansatte fått presentert en rapport der situasjonen på instituttet blir gransket. Rapporten har ikke har falt i god jord hos alle. Den er blitt kalt både useriøs og et makkverk. De som står bak granskningen, peker uansett på at det pågår mange konflikter samtidig og at mange ansatte i lang tid har hatt et uforsvarlig arbeidsmiljø. Ulike grupper ansatte står steilt mot hverandre.

Kartleggingsgruppa som har laget rapporten, legger fram fire alternativer til hva NTNU-ledelsen kan gjøre. Tre av forslagene handler om å flytte enkelte studieprogrammer til andre deler av universitetet. Det fjerde forslaget til løsning er drastisk og noe uklart formulert: «Full oppsplitting og nedleggelse av instituttet».

Vi skal ikke vurdere kvaliteten på rapporten, men den viser tydelig at det har oppstått en floke som det er vanskelig å løse. Men situasjonen er uholdbar, og den kan ikke fortsette.

NTNU-ledelsen har en vanskelig jobb foran seg. De ansatte må også bidra til en løsning, men det er ledelsens ansvar å rydde opp, og de må gjøre det raskt. Et så dårlig arbeidsmiljø kan ikke vedvare. Og ledelsen må selvfølgelig finne en annen løsning enn å legge ned et tradisjonsrikt institutt der flere av Norges ledende historikere har vært ansatt.