Et viktig oppgjør med kroppspresset

Derfor er det glimrende at vi har toppidrettsutøvere som Birgit Skarstein (30) som tar et oppgjør med kroppspresset.

«Velkommen til årets strandkroppskonkurranse! Hvordan føler du deg nå?» var tittelen på et Facebook-innlegg som Skarstein publiserte søndag. Ved teksten følger et bilde av Skarstein i helfigur. Levangerkvinnen som ikke kan gå etter en ryggmargsskade, tar et oppgjør med skammen mange føler når de går i bikini eller badeshorts og kroppen har arr, strekkmerker eller noen ekstra kilo. Hun viser til friheten som en velfungerende kropp kan gi. Budskapet har gått rett hjem hos mange, og innlegget har i skrivende stund 63 000 likerklikk.

At mange går rundt med fæle følelser for egen kropp, er neppe positivt for folkehelsa. Men det er ikke til å undres over at det er blitt slik. En slank og veltrent kropp er hard valuta i en verden hvor det tyter perfekte og retusjerte kropper ut fra sosiale medier og reklame hvor enn vi snur oss. Å føle seg bra nok, er nærmest blitt en umulighet.

I et leserinnlegg i Adresseavisen onsdag har Marianne Knudsen, nestleder i Norges Handikapforbund Ungdom, tatt Skarstein på ordet. Den bevegelseshemmede 19-åringen har bestemt seg for å ikke skjule arrene sine i sommer. «Jeg sier ikke at jeg kan knipse og så er jeg stolt av kroppen min, men jeg vil ta eierskap og integritet over egne valg, samt hvilke tanker jeg velger å lytte til», er kloke ord.

Skarstein og Knudsens innsats er gode bidrag til et mer kroppspositivt samfunn. Like viktig er det å ta et kollektivt ansvar for å dempe presset. Norges Håndballforbund (NHF) har lenge kjempet for å endre klesreglene for kvinner i beachhåndball. Kvinnelige spillere må stille opp i små bikinier, mens menn kan ha shorts og singlet. Idrettsprofessor Jorunn Sundgot-Borgen forteller til NRK om utøvere som gruer seg til sesongen. Noen velger å slutte med idretten på grunn av kroppspresset. NHF har foreløpig ikke fått gjennomslag hos Det internasjonale håndballforbundet. Vi håper neste generasjon idrettsungdom slipper unna slike tåpelige regler.

