Vi kan fleipe med mye, men hets er usmakelig

Utgangspunktet for debatten er flere revynummer under Norsk Revyfestival på Høylandet i forrige uke. Tre nummer som har fått skarp kritikk, tok for seg kulturminister Trine Skei Grande (V) og en hendelse under et bryllup i Trøndelag for elleve år siden. De som har fulgt med på festivalens utvikling, mener underbuksehumoren er kommet tilbake.

Sentrale personer i miljøet mener at flere sketsjer gikk langt over streken. Problemet er at når det gjelder humor, satire og harselas, er det svært vanskelig å definere en slik strek. Ytringsfriheten har riktignok visse grenser, men når det er snakk om humor og satire, kan grensene tøyes lenger enn i andre sammenhenger.

Det som er vanskelig med enkelte av numrene på Høylandet, er at de kan ha nærmet seg personsjikane. Enkelte kritikere mener noen revygrupper også drev med lytehumor og at den rammet både Skei Grande (V) og statsminister Erna Solberg (H). Mens underbuksehumor kan bli både dumt og plumt, kan lytehumor bli direkte usmakelig.

Revygruppa Asylrevyen i Bodø forsvarer seg i Trønder-Avisa med at de ville vise hvordan politikernes privatliv overskygger politikken. Når mange mener gruppa i stedet gjorde narr av bestemte politikere, spørs det hvor godt de lyktes. Politikere og offentlige personer må finne seg i å bli tøffere behandlet enn andre, men Asylrevyen må på den annen side godta at de får kritikk. Det er prisverdig at Vollbo Revylag fra Kyrksæterøra beklager overfor Skei Grande.

Det er når humoren får preg av hets og sjikane at den nærmer seg en grense. Den siste saken av denne typen som er behandlet i rettsapparatet, dreide seg om revygruppa Løgnaslaget i Stavanger. De harselerte med en frisør på Bryne og brukte ordet «nazifrisør» i en sketsj. Frisøren saksøkte Løgnaslaget, men de ble frikjent i lagmannsretten, og Høyesterett avviste å behandle anken.

Vi oppfordrer alle humorister til å vise omtanke når de rammer enkeltpersoner. Ellers er vi langt på vei enige med Rowan Atkinson (Sorte Orm og Mr. Bean). Han mener vi kan spøke med nesten alt. Det kommer bare an på måten det blir gjort på.