Boligfesten har gjort byfolk flest til millionærer

Mens boligprisene har eksplodert de siste 30 årene, har boligfesten aldri nådd mer grisgrendte strøk.

Det har rokket ved fordelingen av rikdom i Norge. Siden nordmenn flest har sin formue i bolig, betyr det at personer fra by og med foreldre som eier bolig, nesten automatisk arver en sum på størrelse med en solid lottogevinst.

En vanlig boligarv på bygda dekker derimot knapt inn meglerhonoraret, dersom man skulle ønske å selge. De med foreldre fra byen, som av ulike årsaker ikke eier bolig, kan regne med å sitte igjen med null.

Økt sentralisering gjør at gapet fortsetter å vokse. Presset øker på boligmarkedet. Boligutbyggere gnir seg i hendene. Overraskende nok har dette hverken blitt et tema for venstresiden eller i distriktspolitikken.

For å illustrere endringene: Størst prisvekst har det vært i Oslo og Bærum, med en nidobling av boligprisene siden 1992. Også i Trondheim har prisene eksplodert. Et søk på Finn.no viser at en 4-roms leilighet på Lademoen, med prisantydning på nærmere fire millioner, ble solgt for knapt en halv million i 1990. Altså en sjudobling.

Tidligere prisregulerte TOBB-leiligheter som kostet et par hundre tusen kroner på 90-tallet, selges for flere millioner i dag.

Man trenger derimot ikke å kjøre særlig langt ut av byen før situasjonen er en helt annen. En enebolig på Flornes utenfor Stjørdal, som gikk for 600 000 i 2010 , selges nå for under halvparten. En enebolig på Bangsund utenfor Namsos til 265 000 kroner, ble solgt for 200 000 ved tusenårsskiftet.

Selvsagt skal man unne folk luksusen i å vite at man har en solid arv i vente. Samtidig rokker den skjeve prisutviklingen også ved det norske likhetsidealet. At alle stiller på noenlunde like premisser, gir dessuten en forsikring om at det er de som er flinkest som kommer seg opp og frem, og ikke de som er rikest.

Tradisjonelt har middelklassen livnært seg på lønnsinntekter. Den typen eiendomsformuer som har vokst frem i senere tid har tradisjonelt vært forbundet med overklassen.

Ikke bare går denne typen formuer i arv. De har også en tendens til å vokse innad i familiene. En spørreundersøkelse utført for Nordea fra 2016 viste at 17 prosent av studenter mellom 19 og 29 år eide boligen de bodde i. Brorparten trolig med solid støtte hjemmefra.

For for folk som har fått boligformuen mangedoblet i boligprisbonanzaen koster det lite å ta ut noen hundre tusener for å hjelpe poden med bolig. Eiendomsmeglere melder om at det har bidratt til å hause prisene desto mer opp.

Det er utvilsomt mer behagelig å ha god råd enn dårlig. Dessuten gir det å kunne begynne å nedbetale gjeld og bygge egen formue allerede i 20-årene et formidabelt forsprang. Det er ikke overraskende at foreldre som har muligheten til å hjelpe, gjør det.

Det er likevel et tankekors at denne utviklingen, som mest er basert på tilfeldigheter, samtidig skaper nye vinnere og nye tapere. Et forskningsprosjekt fra Universitetet i Oslo som sammenlignet bosituasjonen til besteforeldre i 1960 med deres barnebarn over 50 år senere, bekreftet den åpenbare effekten av arv.

Mer overrasket ble forskerne over hvor stor effekt selve boligprisøkning besteforeldre- og foreldre opplevde, hadde fått for hvordan barnebarna lyktes i utdanning og jobb. Skal vi tro forskningen, fører altså boligprisveksten også til klassereiser, både opp- og nedover.

Årsakene til boligprisveksten er sammensatte. Ved siden av historisk lave renter har også sentralisering og innflytting fra bygd til byer bidratt. Selvsagt tiltrekkes mange av bylivet. Men sentraliseringen har også vært politisk styrt gjennom tiltak som Fylkes- og kommunesammenslåinger, plassering av statlige etater, universiteter og høyskoler og krav om effektivisering i landbruket.

Likevel har overraskende lite blitt gjort for å se nærmere på konsekvensene av en slik storstilt omrokkering av verdier som legger grunnlag for stadig økende forskjeller i fremtiden. Hverken fra venstresiden eller fra distriktspolitisk hold.

At hverken venstresiden eller distriktspolitikere har sett nærmere på saken, er overraskende.

En sak er venstresiden, som burde har mål om en rettferdig omfordeling. At Senterpartiet ikke nevner problemstillingen med et ord i sitt politiske program er desto mer overraskende.