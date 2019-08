Sterk, engasjert og tydelig

- Ingrid, du var et enestående forbilde for oss

Saken oppdateres.

Ingrid Aune har vært ordfører i Malvik siden valget i 2015. Hun var kommunens første kvinnelige ordfører og den yngste noensinne. Kommunevalget i 2015 vant hun soleklart. Hun ble ordfører i en alder av 29 år og utviste et glødende engasjement for Malvik kommune i sin ordførerrolle. Siden 2015 var hun sterkt med på å prege samfunnsutviklingen i kommunen. I løpet av de siste årene har lille Malvik, med Aune som ordfører, vokst og utviklet seg kraftig. Nye innbyggere, nye arbeidsplasser i en rekke nye bedrifter er etablert i kommunen. Hun stilte til gjenvalg som ordførerkandidat for Malvik Ap ved høstens valg.

Ingrid Aune har satt sitt preg på hjemkommunen som hun flyttet tilbake til før kommunevalget i 2015. Hun var en politiker det var krevende både å intervjue og diskutere med. Ved en rekke anledninger har politiske journalister og kommentatorer fått klar beskjed om hva hun syntes om måten en sak ble fremstilt på. Ingrid Aune var en uredd, engasjert og sterk politiker som visste hva hun ville og hva hun mente var best, for Malvik, Arbeiderpartiet lokalt og nasjonalt, og for landet og verden.

På Aps landsmøte i vår var Ingrid Aune en markert delegat. Hennes arbeid for å sikre ansatte i Malvik hele, faste stillinger ble trukket frem som et eksempel til etterfølgelse for Ap-politikere over hele landet. På landsmøtet vedtok Ap å gjøre «Malvik-modellen» til en av sine hovedsaker foran valgkampen. Både Ap-leder Jonas Gahr Støre og nestleder Hadia Tajik trakk frem det gode arbeidet Malvik-ordføreren hadde gjennomført i sin kommune. Også i KS og hos flere av landets kommuner har denne modellen blitt trukket fram som noe å strekke seg etter.

Hun var også en viktig drivkraft bak prosjektet «Sommermalvik» som skapte fritidstilbud for de unge i kommunen. I juli var hun selv med til topps på Galdøpiggen sammen med en rekke av kommunens ungdommer. Tilretteleggelse for friluftsliv til innbyggerne i Malvik var også en av sakene hun brant for politisk, og som hun sto på for at kommunen skulle legge til rette for.

Til tross for sin unge alder rakk Ingrid Aune å bli en markant og viktig politiker. Hun rakk, i løpet av et altfor kort liv, å sette sitt preg på en kommunes utvikling, i tillegg til å ha jobbet sentralt i både Forsvarsdepartementet og Utenriksdepartementet. Det er et usedvanlig politisk talent som er gått bort.

Hun hadde en egen evne til å kjempe hardt for de politiske sakene hun trodde på og var aldri redd for å ta en politisk fight med noen. Norsk politikk, Malvik kommune, Trøndelag og Arbeiderpartiet har mistet en markant, hardtarbeidende og frittalende politiker i den tragiske båtulykken i Namsenfjorden natt til torsdag.