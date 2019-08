Et kjærlighetsbrev til nerdekulturen

Tilstanden er stabil etter at to kvinner ble fraktet til St. Olav med alvorlige skader

Saken oppdateres.

Norge vant nylig VM i Fortnite og nordisk mesterskap i cosplay. Dette er stort! I tillegg er det con-sesong (sesong for festivaler og messer for slik populærkultur, red.anm.), og mange jobber døgnet rundt med kostymer, opptrendener og events. Ofte kommer det dårlig frem hvilke store gleder og muligheter disse hobbyene gir - derfor skriver jeg dette debattinnlegget.

Du trodde kanskje at ungdommer og unge voksne brukte sommerferien til å leve det rene slaraffenliv? Til å sove halve dagen, og stirre tomt på skjermen framfor seg, enten det er strålende sol eller øsende regn ute?

Så feil kan man ta. Rundt om i Trondheim by, og i hele vårt ganske land, jobbes det nemlig iherdig, på gutte- og jenterom, i verksteder, kjeller og loft. Det bygges og sys, «primes» og males, haugevis med yogamatter, plastrør og bokser med hårspray går med. Det durer i hårfønere og varmepistoler, og svir der limpistolen har vært bortpå og brent huden. Det øves inn dialoger, kampscener og dansetrinn.

Det er nemlig con-sesong og con-crunch (innspurten til festivalene og messene, red.anm.)! I disse dager arrangeres det messer over hele verden med fokus på popkultur, eller nerdekultur om du vil, enten man liker de gode gamle tradisjonelle seriene som «Star Trek» og «Superman», eller man spiller dataspill og interesserer seg for asiatisk popkultur.

SE OGSÅ: Bildene fra fjorårets festival

I slutten av juli ble det arrangert nordisk mesterskap i Cosplay, på Närcon i Linköping, hvor Norge stakk av med førsteplassen for første gang siden 2012! Samme dag vant 16-åringen Emil «Nyhrox» Bergqvist Pedersen VM i spillet Fortnite. Nerdekulturen blomstrer, og den får spalteplass.

10. august braker det løs her i Trondheim når festivalen Torucon inntar Clarion Hotell & Congress på Brattøra, som Norges største messe av sitt slag. Her møtes over 1500 entusiaster fra inn- og utland i alle aldere, med og uten kostymer, for å høre på foredrag, game, delta i konkurranser og bli kjent med likesinnede. Vinneren av Cosplay & Craftmanship-konkurransen kvalifiserer seg til neste års nordiske mesterskap – årets vinner kvalifiserte seg på Torucon i fjor.

Og det er altså derfor så mange sitter hjemme og crafter for harde livet i disse dager. Mange rekker seg knapt hjem fra forrige event før de er i gang med planer til neste.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Litt historie: Cosplaybasillen kom for alvor til Norge for 10-15 år siden, og har vokst stort siden den gang. Da jeg kom inn i miljøet selv, var vi så få at alle kjente hverandre ved navn. Nå er dette så å si umulig, og det finnes et stort antall ulike messer eller conventions på landsbasis hvor man kan delta, og hvor miljøet styrkes og vokser.

«Cosplay» er et uttrykk som mange kanskje vet kommer av ordene «costume» og «play», og har sine røtter tilbake til Amerikanske sci-fi messer på 60-tallet, hvor Star Trek-fans kledde seg opp som sine favoritt-figurer. Nobuyuki Takahashi var den første til å bruke uttrykket «cosplay» da han på 80-tallet publiserte en artikkel etter å ha deltatt på Worldcon i L.A. Fenomenet slo rot også i Japan, og ble enormt populært. Med internettkulturens framvekst fant hobbyen snart veien vestover igjen, og stadig flere nikker gjenkjennende når de ser personer utkledde som japanske tegneseriefigurer, eller karakterer fra Game of Thrones.

LES DEBATTINNLEGGET: Cosplay er en fin hobby

Som cosplayer, arrangør og gjennomsyra nerd varmer det godt i hjertet å se at miljøet vokser, og at barn som voksne har et forhold til cosplay og nerdekultur. Like fullt blir jeg oppgitt av å se kommentarfelt hvor det flires og hånes. Det ville man kanskje ikke gjort om man visste hvor mye arbeid og kjærlighet som ligger bak.

Cosplay og Conventions er ikke så underlig som mange kanskje tror. Det handler om fellesskap: Å møte andre som liker de samme seriene og spillene som deg. Det handler også om skaperglede: Å bygge eller sy noe fra bunnen av, tilegne seg nye ferdigheter og kunnskap. Det handler om kjærlighet til et medium eller en karakter. Mange som driver med cosplay, velger utdanning og yrker hvor de kan ta i bruk eller videreutvikle interesser og kunnskaper de har fått gjennom hobbyen sin – og motsatt. Make-up artister, fotografer, kjole- og draktsyere og gullsmeder. Mange tar initiativet til å starte egne conventions, eller være frivillig hos etablerte cons, og med på kjøpet får de verdifull arbeidserfaring og ferdigheter innen organisering, problemløsning og ikke minst mestring.

Lista er lang. Hundrevis av timer med arbeid kan legges ned i et kostyme, eller et arrangement. Det avholdes prestisjetunge konkurranser, som World Cosplay Summit og nordisk mesterskap i cosplay hvor man bedømmes på håndverk, likhet til karakteren og utførsel av sceneshow.

LES OGSÅ: Kosmorama + cosplay = sant

Likevel må jeg presisere at det handler ikke bare om å konkurrere og skape fra bunnen. Det handler om å ha det gøy. Og gøy er det! Om man lager kostymer og rekvisitter selv, eller kjøper dem ferdig på nett, eller om man kommer i sivil, er conventions et sted hvor man føler seg velkommen. Hvor det er plass til alle, og hvor alle finner sin plass, enten den er som deltaker i spillturneringene, i publikum for et foredrag om feminisme i tegneserier eller på scenen i heftig kpopdans.

Uansett om man er 6, 16 eller 60 er det noe å gjøre, noen å møte og noen å finne felles referansepunkter med. Her er det plass til alle. Derfor er nerdekulturen og dette miljøet så magisk. Steder hvor man kan være seg selv, eller velge å være en helt annen for en dag eller to.

Men først må alle detaljer falle på plass, kostymet lages, og alle dansetrinn øves inn.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter