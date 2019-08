Gamle damer i stygg skvis

«Alder er bare et tall sies det, men det er påfallende hvordan tallene slår ut for kvinner»

Taxisjåfører på Fosen raser mot Trøndertaxi - krever at to ledere går av

Saken oppdateres.

Hvis vi ser bort fra Meryl Streep og Nicole Kidman, når så du sist en kvinnelig skuespiller over 50 i hovedrollen i en film? Ikke bare i amerikansk film, men også i norsk for den del. Mens Clint Eastwood og Robert Redford tidligere i år tok avskjed som skuespillere i hovedroller som dopsmugler og bankraner som henholdsvis 88-åring og 82-åring, er det bare en ganske eksklusiv klubb av kvinnelige skuespillere som får gode, store roller etter 40.

Den britiske skribenten og skuespilleren Nicky Clark startet i fjor #ActingYourAgeCampain for å sette søkelys på kjønns- og aldersdiskrimineringen som rammer middelaldrende kvinnelige skuespillere, særlig i filmbransjen. Det har ikke manglet på gode poeng og eksempler i hennes kampanje på Twitter, i aviser og blogg.

De siste ukene har det kommet to filmer på kino i Norge som på godt og dumt illustrerer situasjonen for middelaldrende kvinner i underholdningsbransjen. På den ene siden skvises de i filmer mest rettet mot et yngre publikum. Samtidig lages det også filmer for et økende kinopublikum av pensjonister, tidvis med store kvinnelige skuespillere i mer eller mindre pinlige roller i geriatriske varianter av klisjetung ungdomsfilm.

«Late Night» med Emma Thompson er et godt eksempel på det første, mens helgas premierefilm «Poms - Livets Dans» med Diane Keaton er et forferdelig eksempel på det siste. Thompson spiller en prisbelønt talkshowdronning som i en alder av 56 får beskjed om at hun er utdatert og skal erstattes av en ung, mannlig standupkomiker. I en scene sukker hun over at mens hennes jevnaldrende kollega Tom Cruise får hovedroller i actionfilmer som «The Mummy», kan hun i høyden håpe på å få spille mumier.

Nettopp Tom Cruise har blitt et stjerneeksempel i Clarks kampanje. Nylig kom det trailer fra innspillingen av oppfølgeren til 80-tallsklassikeren «Top Gun», som får premiere neste år. Både Tom Cruise(57) og Val Kilmer(59) er tilbake i sine gamle roller, mens de sentrale kvinnene Kelly McGillis(62) og Meg Ryan(57) ikke får være med denne gang. Miles Teller(32) er derimot hyret for å spille sønnen til Ryans rollefigur.

I et intervju med Entertaintment Tonight sist uke sa McGillis som spilte flyinstruktør og elsker til Tom Cruise at hun ikke ble spurt om å delta i oppfølgeren, samt at det sikkert er fordi hun har blitt «gammel og feit», som hun uttrykte det. Rollen til McGillis er overtatt av Jennifer Connelly som «bare» er åtte år yngre enn Tom Cuise. I fjorårets «Mission Impossible - Fallout» spilte han mot 21 år yngre Rebecca Ferguson.

Eldre menn mot yngre kvinner er ikke noe nytt på film, men tendensen forsterkes i en tid hvor såkalte «mellomfilmer» og voksne drama er under press og hovedroller for kvinner stort sett går til de under 40. HBO-serien «Big Little Lies» veier ikke alene opp for dette. Problemstillingen gjelder også i norsk film, hvor ingen av årets norske premierer så langt har hatt en større rolle for en kvinnelig skuespiller over 40.

Det skyldes delvis få norske premierer og at «Amundsen» og «Ut og stjæle hester» først og fremst er drama om maskulinitet, men heller ikke kinohøsten, som byr på hele 17 norske premierer pynter mye på det bildet. «Askeladden 2», «Hjelperytteren», «Barn», «Disco», «Swingers», «Spionen», «De Dødes Tjern» og «Snekker Andersen og julenissen 2» byr sannsynligvis på noen gode, store kvinneroller, men samtlige er under 40. Unntaket er Maria Sødahls «Håp» med Andrea Bræin Hovig(46) i hovedrollen, riktig nok mot 12 år eldre Stellan Skarsgård.

Alder er bare et nummer sies det, men det er påfallende hvordan numrene slår annerledes ut for kvinner på film. Samtidig blir det paradoksalt nok nesten trist å se en bukett med eminente kvinnelige skuespillere, anført av 73-årige Diane Keaton i «Poms - Livets dans». Det er bra det lages film om sex og singelliv blant kvinnelige pensjonister, men når også et sånt opplegg presses inn en forslitt ungdomsfilmramme med dyktige veteraner i dårlig skrevne roller som cheerleaders, styrker det bare inntrykket av at voksne og eldre kvinner fortjener bedre på film.





Les også kommentaren «Det verste er den nye komedien»