Et imponerende stykke arbeid som løfter byen

Saken oppdateres.

Vi skal ikke gå mer enn en drøy måned tilbake i tid for å finne overskrifter om «RBK-krisen» i landets største aviser og medier, fra VG og Aftenposten til NRK og Adresseavisen. Vi har naturlig nok skrevet mange saker om den oppsiktsvekkende dårlige sesongstarten til Rosenborg etter at Eirik Horneland omsider overtok som trener etter at Kåre Ingebrigtsen fikk sparken midt i sesongen i fjor.

Ingen kan si at Eirik Horneland og hans assistent Karl Oskar Emberland fikk en lett start som Rosenborg-trenere da de ble offisielt presentert 9. januar i år. Både før, og særlig etter sesongstart, har det ikke manglet på eksperter og publikumsrøster som har hevdet at de ikke var rette personer på rett sted.

Rosenborg spiller en rolle for Trondheims og trøndernes identitet og humør som ikke bør undervurderes. Dårlig spill, få mål og et lag som ikke klarte skape begeistring eller stolthet preget byen, fra 17. maifeiring til samtaler på arbeidsplasser og i sosiale lag. Det preget også publikumsoppmøtet på det som virkelig har blitt byens storstue.

Da det gikk som dårligst i starten på sesongen og trenere, spillestil og spillere ble kraftig kritisert, sto Horneland hele tiden oppreist i stormen. Det er liten tvil om at den overraskende dårlige starten på sesongen har preget ikke bare hele organisasjonen, men også mannen som er satt til å lede laget på banen og helst vinne serie, cup og ta RBK til Europa. Horneland fortjener stor respekt for måten han har taklet motgangen på i offentligheten.

Like imponerende og kanskje vel så oppløftende er hvordan Rosenborg og Horneland har framstått i medgang den siste tiden. Et lag som ikke legger seg bakpå når de tar ledelsen, selv på bortebane i Europa, men jager flere mål med trøkk og entusiasme, viser takter som skaper begeistring.

For alle med hjerte for Rosenborg er det selvsagt en stor glede at laget har begynt å vinne igjen og scorer flere mål enn på lenge. Denne uka var det for første gang på lenge kø og trengsel for å komme inn på Lerkendal. Selv om det delvis skyldtes trafikkproblemer, er det et godt bilde på den imponerende snuoperasjonen som Rosenborg har vært gjennom de siste månedene. Det gjør godt, ikke bare for Rosenborg, men for hele byen og landsdelen. Nå er vi spente på fortsettelsen.