Ikke la motstand mot ulikhet handle om misunnelse

Det var tidlig 1970-tall, og vi hadde flyttet inn i nybygd husbankhus i et lite byggefelt. Det ringte på døren og utenfor sto en, for meg, fremmed dame som lurte på om min mor, som «bare gikk der hjemme», ville vaske hos henne. For å ta kortversjonen – det ville ikke min mor. Ikke under noen omstendighet. Damen - med utdannelse og jobb - hadde fått min mor til å føle seg mindreverdig.