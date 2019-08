Overraskende iver for klima

Jeg har vært aktivitør for bestefar i ett år - man trenger ikke en bachelor for å være til stede

Saken oppdateres.

En fersk meningsmåling viser at nesten åtte av ti mener sterkere lut må til i klimapolitikken.

Det er Respons Analyse som har gjennomført spørreundersøkelsen for Adresseavisen. Den kartlegger folks holdninger til de lokale virkemidlene i klimapolitikken. Noe overraskende er det at hele 78 prosent mener at det er svært eller nokså viktig at politikerne setter i gang sterkere klimatiltak. Det er liten forskjell mellom yngre og eldre, men mange flere kvinner er positive til nye virkemidler. Velgere som stemmer SV, Rødt, Venstre og Miljøpartiet De Grønne er mest overbevist om at dette er viktig.

Vi håper at folk vil være like velvillige hvis kommunen tar i bruk nye virkemidler. Til Adresseavisen lister leder for Miljøenheten i Trondheim kommune, Hans Einar Lundli, opp en rekke mulige tiltak i byen. Nullvekstmålet er sentralt. Det betyr at veksten i persontransport skal skje med kollektivtransport, sykkel og gange – og ikke med bil. Adresseavisen har tidligere omtalt en «sjokkrapport» hvor det foreslås ny bomring rundt byen og opptil 75 prosent økning av parkeringsavgiften. Både ordførere (Ap) og varaordfører (MDG) sier blankt nei til ny bomring. I likhet med dem, mener vi at blikket må også rettes mot andre områder enn bilisme. Fagfolkene i kommunen vurderer om disse radikale virkemidlene blir med blant forslagene til formannskapet 3. september.

Forslagene om kommunal støtte til nye ladestasjoner til elbiler i borettslag og elvarebiler er trolig mer salgbare. Å få kommunens bilpark og anleggsmaskiner over på elektrisitet og stanse fossile utslipp fra båter ved kaia innen ti år, er blant forslagene som påvirker kommunens virksomhet direkte.

Meningsmålingen viser altså at menigmann forstår alvoret i klimautfordringene. Nå gjenstår det å se om lokalpolitikerne i valgkampens hete tør og vil gå inn for flere tiltak som monner, og som gjør det lettere for innbyggerne å leve miljøvennlig.