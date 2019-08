Tid for å tenke større om tog

Møter gamleklubben for fjerde gang på et halvt år: – Ikke jeg som skal redde Ranheim

Saken oppdateres.

Rekordmange nordmenn dro på togferie i sommer, med økning på 35 og 20 prosent i salg av interrail- og utenlandsbilletter. Det til tross for at det norske togtilbudet til Europa var bedre for 30 år siden enn i dag. Ferske meningsmålinger viser stort flertall for å bygge jernbane til Nord-Norge. Vi mener det trengs en langt mer offensiv satsing på tog her til lands, også nord for Dovre.

Lenger sør i landet sliter flere med å ta inn over seg at jernbane har blitt en av de store valgkampsakene i Nord-Norge. Politikere som har vært mer vant til å snakke om veiutbygging, bompenger og fly, bør innstille seg på at flere ønsker å snakke om tog framover. Ifølge en undersøkelse gjort for VG, er 60 prosent her til lands positive til utbygging av jernbane i Nord-Norge. I Nord-Norge og Trøndelag er hele 74 prosent positive.

Det er et sørgelig stort og langt etterslep i satsingen på jernbane i Norge, særlig nord for Dovre. Tidligere i sommer kom en større rapport fra Eurostat som styrker inntrykket av Norge som et europeisk u-land når det gjelder jernbane. Kun fem prosent av alle reiser nordmenn gjør er med tog, mens snittet for EU er 10,8 prosent. Svenskene reiser i snitt mer en dobbelt så mye med tog som oss. Til gjengjeld reiser nordmenn mer enn dobbelt så mye med fly som EU-borgere. Slik bør vi ikke fortsette å ha det.

Økt klimabevissthet og erfaringer fra andre land som har hatt en langt mer offensiv satsing på jernbane, gjør at et internasjonalt trendskifte for tog som transportmiddel omsider er i ferd med å nå Norge også. Bak frustrasjonen over dårlig og manglende tilbud mange steder, og en snitthastighet på norske tog som er blant Europas laveste, ligger potensial for langt flere og mer fornøyde togkunder. Det kan diskuteres om det bør brukes over 100 milliarder på jernbane i Nord-Norge. Det som er sikkert er at det trengs en langt mer ambisiøs opprustning av jernbanen i Norge, over større deler av landet. I en tid hvor stadig flere snakker å få en større andel gods og reisende over fra vei til bane, trengs det politisk vilje og evne til å gjøre noe med det. Det burde denne og kommende valgkamper handle mer om.