Vi må legge sterkere press på Brasil

Saken oppdateres.

Før Norge slutter seg til en slik avtale, bør vi legge større press på Brasil og kreve mer handling for å bevare verdens viktigste økosystem.

Avtalen kan fortsatt avvises i Stortinget. Regjeringspartiene Venstre og KrF er skeptiske og vurderer å stemme mot at den godkjennes. De peker på at Brasils president - og klimaskeptiker - Jair Bolsonaro motarbeider tiltak som ivaretar regnskogen.

Ap synes også det er vanskelig å gi et samtykke mens det foregår enorme ødeleggelser. MDG, SV, Rødt og Sp vil heller ikke støtte Mercosur-avtalen uten videre. EU har ferdigforhandlet handelsavtale med Mercosur, men avtalen er under kraftig press som følge av Bolsonaros Amazonas-politikk.

Hittil i år er det registrert rundt 75 000 branner i regnskogen i Amazonas. Det er en økning på over 80 prosent fra ifjor, ifølge Brasils institutt for romforskning gjengitt av BBC. Produksjon av storfe og soya er blant de viktigste årsakene til økt avskoging. Mindre jungel fører til tørke, noe som øker brannfaren.

Soya brukes i fiskefôr og dyrefôr. I Norge skal soyaen være sertifisert, men organisasjonen Framtiden i våre hender mener likevel at sertifisering ikke er god nok garanti mot avskoging.

Ikke minst vil det biologiske mangfoldet på jorda svekkes betraktelig hvis regnskogen forsvinner. Amazonas ses på som klodens lunger. Å beskytte jungelen, er et av de viktigste klimatiltakene, ifølge FNs klimapanel.

Handelsavtalen innebærer at 99,2 prosent av all norsk eksport av industrivarer og sjømat til Mercosur-landene blir tollfri. Både statsministeren og næringsminister viser til at avtalen har tydelige bestemmelser og forpliktelser om klima og mot ulovlig hogst. Dessverre vitner brannkrisa om at forpliktelser ikke er det som står høyest på agendaen i Brasil for tida.