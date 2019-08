Ut og stjæle velgere

Saken oppdateres.

Det er skummelt å spå om valgresultatet, men ved dette valget er det ikke veldig risikabelt å påstå at Senterpartiet kommer til å juble høyest på valgnatta. De kommer til å henge blinkende ordførerkjeder på en hel haug med nye ordførere, de kommer til å få mer makt og innflytelse på lokalpolitikken enn de har hatt i manns minne.

Dette valget kan bli et viktig skille i norsk politikk. Tidligere sto frontene på den politiske slagmarken mellom Høyre og Ap. Valgresultatene fra 1981 og frem til 2015 viser, med unntak for perioden 2001 til 2007, at de to gigantene i norsk politikk til sammen hadde oppslutning fra rundt 50 prosent av velgerne. Fra midten av 2000-tallet seilte et tredje parti opp. Frp klatret fra noen få prosent til nye høyder og nesten inn i samme divisjon som de to store. 22,1 prosent i 2005 og 22,9 prosent i 2009 vitnet om nye vinder over norsk politikk. Men så gikk Frp-bølgen over.

Nå er det Senterpartiet som suser frem på en ny politisk bølge, født av den gamle konflikten mellom by og bygd som har blusset opp i kjølvannet av politireform, forsvarsreform, kommunesammenslåinger og sentralisering. Mange av disse reformene har Ap opprinnelig støttet sammen med regjeringspartiene. Senterpartiet er ute for å stjæle velgere fra alt og alle. Før EU-valget i 1994 fikk Sp 16,8 prosent ved stortingsvalget i 1993. Det er ikke langt igjen før de når lignende tall ved høstens valg.

Hvorfor strømmer velgerne til Sp ved dette valget? Svaret er selvsagt sammensatt, men det er likevel noen nokså åpenbare forhold. Trygve Slagsvold Vedum og resten av partiet forteller en historie om Norge som mange kjenner seg igjen i. Kanskje ikke de urbane og hippe på elektriske sparkesykler i Oslo og Trondheim, men det bor så mange andre i dette landet også.

I utkantene er folk mer opptatt av om skolen skal bestå, om det går an å leve av å produsere mat eller hva lokalsamfunnene skal gjøre for å skape arbeidsplasser og for å få de unge til å bli boende eller flytte hjem etter endt utdanning. Over hele landet er det mange som rett og slett spør seg selv om det er liv laga utenfor de store byene. Senterpartiet gjør det samme, og slikt blir det fort valgseier av.

Norge er et langstrakt land, og mange av våre politiske motsetninger er og har vært drevet fram av konflikten mellom bygd og by. EF- og EU-kampen står i en særstilling i så måte. Men de samme motsetningene er til stede i den politiske hverdagen også. Lokalisering av statlige kontor og arbeidsplasser, lokalisering av hovedkontorene til norske selskaper, investeringer i infrastruktur som vei og jernbane og nå sist ulike reformer som regjeringen og Stortinget mener skal gjøre Norge mer robust og effektivt. I Nord-Norge og i Trøndelag har det bredt seg en følelse – reell eller ikke – av at politikerne i Oslo ikke forstår eller ser utfordringene som andre deler av landet står oppe i.

Norge undervurderte kraften i det politiske opprøret fra distriktene i EF og EU-kampene. Da sloss Senterpartiet side om side med fagforeningene, bøndene og bygdefolket mot eliten i Brussel. Nå handler det om kampen mot «eliten» i Oslo og de største byene. Selv om det ikke er en enkeltsak som forklarer Sps fremgang, slik EU-saken var, er det de samme strømningene som ligger bak. Effekten av en globalisert verden har nådd oss for alvor, frykten for å miste lokal selvråderett øker, følelsen av at alt flyter mot Oslo og at de etablerte politiske partiene ikke lenger snakker om deres liv og utfordringer, gir grobunn for å velge Senterpartiet for stadig flere.

Senterpartiet har gjort jobben sin godt og vet hvilke knapper de skal trykke på. De får god hjelp fra regjeringens reformiver og fra et Ap som etter seks år i opposisjon ennå ikke makter å skape politikk som treffer folk i hjertet.

Det gamle Ap-grunnfjellet av industriarbeidere, kystbefolkning og ansatte i offentlig sektor er smuldret bort. Tiden da Ap var ørnen i norsk politikk er over. Ap har latt Sp stjele både klær og saker som de tidligere har mobilisert på. Verden og Norge forandres, men det ser ut til at det er Senterpartiets motvilje mot forandringen som gir mest valuta for pengene – i alle fall ute på bøgda. Og her på berget, både i Trøndelag og i Trondheim, kan et sterkt Sp endre hele det politiske bildet

Dersom misnøyen og frustrasjonen som brer seg i distriktene møtes med holdninger om at et slikt opprør føres an av klimaskeptikere, rovdyrhatere, bygdetullinger og innvandringsfiender, kan mange få seg et sjokk når vi kommer til stortingsvalget i 2021.

