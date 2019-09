Klasseforskjell

Seks fikk forelegg for å kjøre for fort

Hvor ungen har fått den bisarre ideen om at en fristende pastasalat skulle åpenbare seg i matboksen, aner jeg ikke. Trolig skyldes det uheldig innflytelse fra medelever. Sannsynligheten er høy for at klassekameratene har langt mer spennende skolemat. I årene mens barnet gikk i barnehagen la jeg jo merke til de avanserte lunsjpakkene til de andre barna. Enkelte så ut som businessklasse-måltidet på Airbus A30 til Qatar. Bare et glass portvin til dessertosten som manglet.

Skolematen til mitt barn kunne derimot ha vært rekvisitt i en spillefilm om andre verdenskrig. Nisten som grenselosen hiver i seg mens han i vinterstormen fører flyktninger over til Sverige. Tørre blingser med smak av rasjoneringskort og unntakstilstand.

Derfor er det med misunnelse jeg leser om at et knippe kommunale grunnskoler i Trondheim serverer skolemat for en relativt billig penge. En bekjent sier det er som på amerikansk high school-film, der elevene får serveringsbrett med varmrett og sunne salater. Ungene holder seg mette lenge, foreldrene slipper matpakkekjøret.

Det eksisterer altså et matklasseskille i byen. Nå har jeg kastet meg inn i klassekampen. Jeg må sørge for at dattera mi beveger seg oppover i systemet. Derfor ble skiva med peanøttsmør i dag fulgt av ei nepe. Og den var økologisk.

