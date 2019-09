Ungdommer i Trondheim: - Man skal ikke alltid høre på hva andre sier

Da venninnen døde, fant Will ut at han ville løpe maraton av én grunn

Travhest kan sørge for stor pengebonus til Ranheim-spillerne

VG: 23-åring siktet for terrorforbund fengslet i fire uker

Klæbo jager poeng på to arenaer

Seks fikk forelegg for å kjøre for fort

For første gang fikk en kvinne denne prisen, og hun jobber i Trondheim

«Norge har nå et mer lovende landslag enn på lenge»

Overhuset gir grønt lys for brexitutsettelse

For første gang fikk en kvinne denne prisen, og hun jobber i Trondheim

Saken oppdateres.

Valg var tema da SKUR-gjengen møttes igjen, i lydstudioet i den mørke kjelleren under Heimdal videregående skole. SKUR står for Saupstad/Kolstad ungdomsråd.

Helin Aydilek har med seg Live Naomi Lubanda-Husby og Erik Andrew Cook. I dag har SKUR invitert en gjest: Lokalpolitiker Sara Shafighi som har vokst opp på Kolstad. Hun har bodd i bydelen siden familien kom til Norge i 2001, og har gått på de samme skolene som gjengen i SKUR.

HØR HELE PODKASTEN HER

LES OGSÅ: - Jeg sjekker telefonen min hvert tiende minutt. Sosiale medier er som et rusmiddel

- Har dere gjort noen valg i livet som dere er stolte over, ville Helin Aydilek vite.

- Ja, at jeg startet på fotball. Jeg ville det egentlig ikke først, men nå som jeg er på et koselig lag, så føler jeg meg veldig velkommen, svarer Live Naomi Lubanda-Husby.

Erik Andrew Cook er fornøyd med at han valgte å begynne på elektrofag på Heimdal videregående skole.

- Du blir mer lykkelig dersom du gjør det du selv vil, mener han.

- Jeg er veldig stolt over at jeg, da jeg var 13 år, gikk innom alle partiene i Nordre gate for å sjekke hvem jeg var mest enig med, sier Sara Shafighi.

I dag sitter hun som bystyrerepresentant for Arbeiderpartiet i Trondheim. Shafighi forteller en historie om kjæresten, som hadde gode karakterer på ungdomsskolen, og fikk beskjed om at han derfor burde ta studiespesialisering. Heldigvis stolte han på seg selv, og valgte å bli elektromontør.

- Man skal ikke alltid høre på hva andre folk sier, nei, oppsummerer Helin Aydilek.

Podkasten er et samarbeid mellom SKUR, Adresseavisen og Barne- og familietjenesten på Heimdal.

LES MER: Hvordan blir det egentlig å ta fatt på videregående skole?

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter