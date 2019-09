Lys i tunnelen for bedre nattogtilbud

Leksefri skole: Alle må bli like, men på et lavere nivå

Fly er blitt den vanligste reisemåten når distansen er lang. En togreise nattetid krever nemlig en viss målbevissthet hos kundene. Soveplassene er ofte utsolgt, og du må bestille i god tid før avgang. Når en sovekupé på nattoget i tillegg er svært mye dyrere enn flyturen, er det ikke rart at mange reisende velger det minst klimavennlige alternativet.

Aftenposten har sammenlignet prisene hos Norwegian, SAS og Vy. Strekningene er mellom Oslo og henholdsvis Bergen, Trondheim, Stavanger, Bodø og Kristiansand. Prisene gjaldt for en reise tur/retur i august. Sitteplass på tog hadde den rimeligste gjennomsnittsprisen, mens sovekupé er det dyreste reisealternativet uavhengig av hvilken by du skal til. Mens en sovekupé tur/retur Oslo-Trondheim kostet 2882 kroner, kostet reisen 1685 kroner med Norwegian.

Strengt tatt er sovekupé å regne både som en hotellovernatting og reise, og er sånn sett ikke dyrt. Likevel er det god grunn til å tro at flere velger nattoget hvis billettprisen blir lavere. Det krever at kapasiteten øker. Noe av årsaken til høye nattogkostnader er at en sovevogn har få plasser sammenlignet med sitteplasser og at det er få sovevogner på de mest trafikkerte strekningen.

Nå ser det endelig ut til at tilbudet kan bli noe bedre de neste årene. I statsbudsjettet for neste år har regjeringen satt av 50 millioner kroner til å bygge om fem sittevogner til sovevogner. Planen er 30 liggestoler per vogn, og at liggestolene skal fungere à la businessclass på fly. Vel å merke betyr det ikke flere soveplasser sammenlignet med dagens sovevogner, men med flere sovevogner øker kapasiteten. Ulempen med tradisjonelle sovekupeer er at kunden kjøper hele kupeen med to senger. Den ene sengen blir ofte stående ubrukt.

Vi forventer at flere sovevogner betyr en lavere billettpris og økt fleksibilitet for kundene. Mange ønsker å reise mer klimavennlig, og da er det all grunn til å iverksette en klimapolitikk som gjør togtilbudet bedre.