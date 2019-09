Nye stemmer i Adresseavisen

Valget viser at Trondheim har én stor fordel

Saken oppdateres.

Våre spaltister skriver under som «seg selv» og ikke på vegne av sine arbeidsgivere.

På fredager skriver disse:

Julie Brodtkorb (44): Ny spaltist! Mest kjent som Høyre-profil og tidligere stabssjef og statssekretær for Erna Solberg. Hun er direktør i Maskinentreprenørenes Forbund, leder representantskapet i Norges Bank og leder av Kringkastingsrådet.

Mia Landsem (22): Ny spaltist! Mest kjent som «data-detektiv» som kjemper mot folk som sprer andres private bilder på nett. Har tidligere studert idrettsvitenskap, studerer nå IT-sikkerhet ved Noroff i Oslo. Landsem er aktiv utøver av taekwondo, og hun er engasjert i tema som sosiale medier, gaming/e-sport og ruspolitikk. Hun jobber i klesbutikk.

Jonas Skybakmoen (39): Vokalist og gitarist i Johndoe og journalist i Filter Nyheter. Tidligere journalist og kommentator i Adresseavisen. Han er engasjert blant annet i norsk politikk, populærkultur og pressen. Les alle kommentarene hans her.

Marianne Meløy (48): Skuespiller, dramatiker og skribent. Opprinnelig fra Øksnes i Nordland, men bosatt i Trondheim. Har arbeidet for Trøndelag teater siden 1996. Tidligere engasjert i lokalpolitikken i Trondheim for MDG. Les alle kommentarene hennes her.

Kari Løvendahl Mogstad (52): Fastlege i Trondheim og fembarnsmor. Samfunnsengasjert skribent, blogger og forfatter, blant annet opptatt av jenters rettigheter og ungdomskultur. Hun tar også opp samfunnstema som asylpolitikk og barselomsorg. Les alle kommentarene hennes her.

Daniel Johansen (36): Født på Ørlandet, bosatt i Trondheim. Har doktorgrad i kunsthistorie fra NTNU, og arbeider for historisk avdeling ved Ørland kultursenter. Han er engasjert blant annet i byutvikling, samepolitiske spørsmål, kulturminner og kulturarv. Les alle kommentarene hans her.

Våre spaltister på lørdager er:

Azra Halilović (40): Ny spaltist! Frilans scenekunstner og podkastvert i «Anna & Azra bretter opp ermene». Arbeider som minoritetskonsulent i Trondheim kommune. Studerte drama og teater ved NTNU. Engasjert i kulturpolitikk, inkludering og ungdoms oppvekstvilkår.

Randi Ness (36): Ny spaltist! Fra Lierne i tidligere Nord-Trøndelag. Kjent som Ap-politiker og senere rådgiver for Natos generalsekretær Jens Stoltenberg fra 2014 til 2018. Forlot Brussel for å flytte hjem til Trøndelag, arbeider nå for rådgivningsselskapet PWC i Trondheim.

Nikolaj Kahn (38): Ny spaltist! Psykologspesialist ved avdeling Østmarka, St. Olavs hospital. Utdannet ved Københavns Universitet. Blant annet engasjert i psykiatri, ruspolitikk, byutvikling i Trondheim, RBK, fiske og friluftsliv - og hundetrening.

Siri Wahl-Olsen (69): Tidligere journalist, redaktør og kommentator i Adresseavisen. Hun er også forfatter, sist ut med boken «Overleverne» som handler om senskader etter kreftbehandling. Wahl-Olsen skriver blant annet om politikk, helse, trosspørsmål, Palestina-konflikten og asylpolitikk. Les alle kommentarene hennes her.

Stein Arne Sæther (64): Tidligere journalist, redaktør og kommentator i Adresseavisen og Fosna-Folket. Forfatter av bøker om historie, kulturminner og friluftsliv. Han har også vært sauebonde på Fosen. Han skriver blant annet om kultur, landbruk, distriktspolitikk, byutvikling, natur og miljøspørsmål. Les alle kommentarene hans her.

Kjetil Kroksæter (63): Arbeidet 32 år som sportsjournalist og kommentator i Adresseavisen, der han var en nasjonal stemme, blant annet innen skisport og RBK. Arbeider i dag som daglig leder for Thamspaviljongen Støtteforening i Orkanger. Skriver om politikk, sport, klima- og samfunnsspørsmål. Les alle kommentarene hans her.

