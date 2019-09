Viagra, vin og pensjon

Skadeknipe for Solskjær - kan være uten fire nøkkelspillere

«Så lenge lever du», «Her får du billigst bensin», «Slik betaler du mindre til banken», skrev de. Særlig Dagbladet var ivrig etter å fortelle hvordan du blir slankere, sprekere, lykkeligere og mer attraktiv. Det var dørgende kjedelig.

Nå snakker papirversjonen av løssalgsavisene til oss på en helt annen måte. Det vi si, de snakker ikke til oss alle, men til ei bestemt gruppe. «60-åringene har doblet drikkinga – sjekk når forbruket er farlig», skrev Dagbladet i går. Kunne de ikke heller sagt det rett ut, litt mer på gammelmåten: «Så stor er faren for at du blir alkis».

Dagbladet og VG har de siste ukene hatt utallige overskrifter i samme retning: «Alt du trenger å vite om Viagra», «Slik unngår du pensjonsfella», «Derfor bør du måle blodtrykk om natta».

Plutselig er jeg blitt mye mer interessert i førstesidene. Ikke fordi jeg er spesielt opptatt av Viagra og blodtrykk, men fordi jeg hver dag får litt underholdning når jeg går forbi kiosken. Hvilken gamlis-tittel har Dagbladet kokt i hop i dag, tenker jeg når jeg nærmer meg. Jeg blir sjelden skuffet: «Svimmel? Derfor bør du søke hjelp.»

Jeg er ingen ungsau selv, men jeg kan ikke annet enn le når jeg ser hvordan to aviser som for få år siden forsøkte å være unge og spreke, nå har tatt opp konkurransen med «Vi over 60».

Sammen rir vi inn i solnedgangen, både Dagbladet, VG og vi over 60.

