Stasjonen trenger en konkurranse

Saken oppdateres.

Adresseavisen fortalte torsdag at flere av Trøndelags og Norges ledende arkitekter skal konkurrere om å tegne det beste forslaget til hvordan selve stasjonsbygningene kan utformes. Stasjonssenteret som helhet blir etter hvert en langstrakt utbygging østover, mot politihuset. Det er fare for at bygningene blir en kompakt kloss mot fjorden, mente flere politikere fra de mindre partiene i bystyret.

Det vil ta mange år å fullføre hele prosjektet. Når alt er ferdig, blir bygningene på rundt 90 000 kvadratmeter, og de skal inneholde både boliger, kontorlokaler og forretninger. Arkitektkonkurransen dreier seg kun om første byggetrinn, det vil si selve stasjonen.

Den skal bygges på en av de aller mest sentrale tomtene i Trondheim, og det er helt avgjørende at bygningene blir best mulig. Som prosjektsjef Dag Haugdal i Bane Nor Eiendom sier til Adresseavisen: Det kan gå hundre år mellom hver gang Trondheim bygger en ny sentralstasjon. Derfor må det gjøres skikkelig.

Sentralstasjonen blir viktig for byens videre utvikling på flere måter. Bygningene blir kjernen i et trafikknutepunkt for både tog og buss, og det er kort vei til hurtigbåtene på Brattørkaia. Både med tanke på klimautslipp og trafikken i sentrum er det viktig at stasjonen fungerer godt og at det blir fristende å reise kollektivt.

Måten bygningene blir utformet på, vil også bety mye for Trondheims kontakt med fjorden. Sentralstasjonen må ikke bli en massiv mur. Derfor er det prisverdig at noen av landets fremste arkitekter skal konkurrere. Blant arkitektkonkurransens tre finalister finner vi blant annet to av Trondheims ledende arkitektkontor, Pir II og Per Knudsen Arkitektkontor.

Vi håper landets beste arkitekter blir invitert også når resten av stasjonssenteret skal utformes, slik at vi slipper en kompakt kloss mot fjorden.