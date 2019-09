Fribyforfatterne er en berikelse

Saken oppdateres.

I hjemlandet har regimekritikerne blitt kneblet og sensurert gjennom forfølgelse, fengsling og tortur. Gjennom fribyordningen har de fått muligheten til å fortsette sitt virke. I høst skal 15 år med denne ordningen markeres.

Fribyordningen for forfulgte forfattere ble etablert i 1993, etter initiativ fra International Parliament of Writers. Det ble siden etablert et eget nettverk for fribyer, og Trondheim og Levanger er to av 17 norske byer som er med. Ordningen omfatter forfattere, oversettere, forleggere, journalister, redaktører og tegneserieskapere. Fribyforfatterne får status som kvoteflyktninger som kommunen forplikter seg til å bosette.

I tillegg til å utgi bøker og drive journalistikk, er forfatterne en berikelse for samfunnsdebatten – også lokalt. Flyktningstrømmen til Europa i 2015 førte til en innvandringskritisk stemning og motstand mot islam. I et intervju med Adresseavisen ga den tidligere fribyforfatteren Asieh Amini et mer nyansert blikk på utfordringene med integrering. Samtidig oppfordret hun intellektuelle til å ikke bli overdrevent redde for å rette et kritisk søkelys mot islam. Hun tok til orde for at islam, i likhet med andre religioner og ideologier, må tåle kritikk.

Når vi hører aktivistene fortelle om hvordan de er blitt forfulgt i hjemlandet, forstår vi at frihet til å uttrykke seg ikke er en selvfølge. Den iranske journalisten Mohammad Rahbar, som kom til Trondheim i 2012, opplevde at myndighetene la ned alle de 16 publikasjonene han hadde jobbet for. Aserbajdsjanske Gunel Movlud i Levanger har fortalt om hvordan hun som feminist ble en folkefiende i hjemlandet.

I høst løftes ordningen fram under ulike kulturarrangement. I helga delte Amini, Mutaev og iraneren Montaser Abdulramen sine erfaringer under musikkfestivalen Transform. Nok en gang har de gjort oss oppmerksomme på at ytringsfriheten er under et stadig press.

