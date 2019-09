Politikerne må ta tilbake kontrollen over byen

Even (14) holdt på å dø i teltbrann for ni år siden. Nå finner han styrke i å kjøre bilcross

Den første utfordringen er at politikerne må få mye bedre kontroll med byutviklingen. Rita Ottervik (Ap), Ingrid Skjøtskift (H) og flere andre understreket under valgkampen at det er de folkevalgte som skal bestemme. Vi ser fram til at dette nå blir noe mer enn tomme ord.

Politikerne i Trondheim har i mange år fått fortjent kritikk for at utbyggerne ofte får viljen sin, uten at det alltid er til byens beste. Utbyggere og private grunneiere er flinke til å legge fram prosjekter, og politikernes oppgave har ofte begrenset seg til å si ja eller nei. I flere saker får vi dessuten inntrykk av at utbyggerne tenker taktisk: Hvis de søker om å bygge sju etasjer, vil de få tillatelse til å bygge seks. Slik kan politikerne gi inntrykk av at de viser handlekraft, mens utbyggerne i realiteten får det som de vil.

Andre saker ruller og går så lenge at politikerne til slutt føler at de ikke har noe annet valg enn å si ja. Skrekkeksempelet er kjøpesenteret Hangaren på Lade, som er blitt etablert selv om det er stikk i strid med alle politiske retningslinjer. Byen trenger ikke flere kjøpesentre. Butikkene i Hangaren kan svekke handelen i Midtbyen ytterligere.

Et stort kjøpesenter som kan svekke Midtbyen, er også planlagt i Trondheim stasjonssenter. Også dette prosjektet ser det ut til at utbyggeren, ikke politikerne, har kontroll over. Altfor ofte godkjenner de dessuten boligbygging langt fra sentrum, selv om de i prinsippet er enige om at byen skal vokse innenfra og utover. Slike prosjekter bygger ned matjorda. Trondheim er en av landets kommuner som bygger ned aller mest matjord.

Det er på høy tid at politikerne overtar kontrollen. Sammen med byplanleggerne må de finne ut hvilke funksjoner byen trenger og hvilke bygninger som vil tjene befolkningen best. De neste fire årene får politikerne anledning til å vise slike initiativ flere steder, ikke minst på Nyhavna. Der må det bli fortgang i utviklingen. Vi er spente på om politikerne klarer å skape en mangfoldig bydel der barnefamilier og vanlige folk får råd til å bo.