Blå resept er urettferdig - og sånn må det være

Saken oppdateres.

Migrene er ikke bare «litt vondt i hodet», men en folkesykdom som gjør at tusenvis av nordmenn til stadighet er sykmeldte. Ifølge fagfolk er migrene den nest hyppigste årsaken til uførhet i Norge. Lidelsen rammer folk i de mest yrkesaktive årene, og koster staten flere milliarder årlig i sykedager og behandling.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Det er for lett å mobbe middelklassen

Ikke bare er migrene undervurdert og ødeleggende for enkeltmennesker, men lidelsen er altså svært ulønnsom for samfunnet. Derfor var det en gledelig nyhet da en ny, forebyggende migrenemedisin kom på markedet i fjor. Aimovig er treffsikker, og mange har «fått livet tilbake». Ulempen er at pasienter må betale over 5000 kroner i måneden fra egen lomme. Håpet var at regjeringen i forslaget til neste års statsbudsjett skulle gi penger slik at pasienter får medisinen mot en liten egenandel, altså på blå resept. Denne uka ble det klart at det ikke skjer. Neste mulighet er statsbudsjettet i 2021, trøster helseminister Bent Høie (H).

– Nå blir det bare de rike som kan kjøpe seg friske, sier en fortvilt Elke Kathrine Selnes fra Trondheim til Adresseavisen. Det siste året har læreren brukt 70 000 kroner på å holde sykdommen i sjakk. Det tærer på lærerlønna. Andre forteller at de har brukt feriepengene på medisin, yngre har fått økonomisk hjelp fra snille foreldre.

Skuffelsen er til å forstå. Og det må da være mye mer lønnsomt for staten å sponse en medisin som virker så bra for så mange? Å holde folk utenfor arbeidslivet, er som kjent dårlig butikk. Milliardene renner ut. Hva er det vi venter på?

Helseministeren venter på en rimeligere vare. Han venter på økt konkurranse med flere legemiddelprodusenter, da blir det enklere å forhandle frem en lavere pris på medisinen. Da får vi mer helse for hver krone. Aimovig på blå resept vil koste samfunnet mer enn 100 millioner kroner, så det er antagelig mye å spare på en rimeligere utgave av medisinen. Vi trenger ikke å mate en allerede lukrativ legemiddelindustri med mer penger enn nødvendig.

Dessuten er det ikke samfunnsnytten som avgjør om legemidler kommer på blå resept. I stortingsmeldingen om helsetjenester er det bestemt at alle i utgangspunktet skal ha lik tilgang til legemidler. Likevel må det gjøres prioriteringer. Det tas hensyn til hvor god effekt medisinen har, hvor mye den koster og hvor alvorlig sykdommen er. Pris og effekt har altså stor betydning. Hvorvidt en person er i arbeid eller ikke, er derimot ikke et kriterium. Det ville gå på bekostning av alle som ikke jobber, altså barn, pensjonister eller andre som av en eller annen grunn står utenfor arbeidslivet. Og sånn må det være. Den nye migrenemedisinen er treffsikker og ikke vanvittig kostbar, men det er mange som trenger den. Det blir dyrt.

Dilemmaet er at alle vil ha. De som er rammet av sykdom, synes naturligvis at «deres» sykdom er viktigst. Vi ønsker den beste medisinen og behandlingen – gratis. Folk med kronisk migrene, menn med potensproblemer etter sykdom eller pasienter som har gjennomgått stamcelletransplantasjon, har alle redusert livskvalitet. Så langt er det bare sistnevnte gruppe som har fått medisiner på blå resept.

Det minner meg om en episode da jeg lå under kniven for å fjerne noen usympatiske føflekker. Kirurgen så sitt snitt til å dosere litt om helsepolitikk mens hun arbeidet. – Dere som jobber i mediene, må se hele bildet. Det er ingenting som er gratis. Pengesekken er som en kake som skal fordeles, og alle kan ikke få like store stykker. Vi må prioritere, illustrerte hun.

Kakefordelingen betyr at mediene til stadighet får opprivende historier å skrive om. Kreftpasienter nektes livsforlengende medisin. Kostnaden sto ikke i stil med effekten.

Sannsynligvis kommer slik forebyggende migrenemedisin på blå resept i temmelig nær framtid. I mellomtiden kunne regjeringen valgt en mellomløsning. Selv om ikke alle som har det som ofte omtales som en kvinnesykdom får Aimovig rimelig med det første, kunne de som har lidelsen kronisk og som er sykest, fått en liten kakeflis.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Lesekondisen er dårlig, formkurven er skremmende dårlig