Noen dager med Frans er gull verdt

For min del markerer denne høsten en viktig epoke, når jeg flytter fra huset jeg har bodd i godt over tyve år. For en nostalgiker som meg, som også har vært glad i å samle på fysiske minner, betyr en flytting mange følelser og jobbing på flere plan, og det er en sann øvelse i å klare og rydde og å kvitte seg med mye, som man verken trenger eller har plass til. Og så er det utrolig mange episoder som kommer opp, der man står og sorterer barnetøy, bøker fra studietiden, gamle brev og fotografier, og rydder i alt mulig jordisk gods som man har klart å skaffe seg i løpet av et liv.