Hver dag denne uka har Adresseavisen på lederplass lagt fram utfordringer som vi mener politikerne må gjøre noe med de neste fire årene. Vi avslutter med å be om at de blir flinkere til å snakke med dem som sitter på den store pengesekken. De må ikke stå med lua i hånda, men skape forståelse for at det er på tide med statlige investeringer i viktige prosjekter i Trondheim.

Lenge før forslaget til nytt statsbudsjett blir lagt fram, er det kommet lekkasjer som er relativt gode nyheter for byen. Regjeringen vil bevilge 55 millioner kroner til forprosjektering av havsenteret som har fått navnet Ocean Space Centre. Forprosjekteringen av NTNUs nye universitetsområde skal få 40 millioner.

Men det er langt igjen før disse prosjektene blir realisert. Havsenteret vil antakelig koste over seks milliarder kroner før det er ferdig. Den totale prislappen på NTNUs campus kan bli bortimot ti milliarder. Begge deler vil få stor, nasjonal betydning, siden prosjektene skal legge grunnlaget for nye næringer når vi etterhvert vil tjene mindre på olje. Vi har inntrykk av at det er forståelse for dette i regjeringen, men trondheimspolitikerne må jobbe intenst for å holde bevisstheten oppe, for konkurransen om statlige midler er knallhard.

Byens politikere må være offensive også på andre områder. Både Trondheim kunstmuseum og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum har lokaler som er helt nedslitte. Begge trenger et nybygg, gjerne under ett og samme tak. Dessuten er Olavshallen 30 år gammel og har behov for både en kraftig oppgradering og en utvidelse.

Stavanger og Kristiansand har fått nye konserthus med en samlet prislapp på tre milliarder kroner. Det bygges nå kulturhus for nærmere 15 milliarder kroner i hovedstaden. Bare det nye nasjonalmuseet på Vestbanen koster seks milliarder. De folkevalgte må arbeide på tvers av partipolitiske skillelinjer og argumentere for at det nå er Trondheims tur.