Vent til vi blir modne

Saken oppdateres.

Haddy Njie mener i hvert fall at ektemannen Trond Giske var det. Inntil de snakket grundig om saken, slik at han nå har en helt annen modenhet enn før.

Det skulle forresten bare mangle. Han er 13 år eldre enn henne. En britisk undersøkelse viste for noen år siden at menn ligger elleve år bak kvinner i modenhetsutvikling. Hvis det stemmer, bør han ligge to år foran Haddy.

LES OGSÅ: Haddy Njie snakker åpent om ektemannen på «Lindmo»

Men det er klart det er individuelle forskjeller på dette området. Noen menn blir aldri modne og synes tiss og bæsj er morsomt selv om de er 90. Andre blir gamle og kjedelige før de fyller 30.

Undersøkelsen om at menn ligger elleve år bak kvinner i modenhet er britisk, og den er nok ikke av de mest seriøse. Likevel er mange helt enige: Menn blir ikke voksne før de er i 40-årene. Åtte av ti kvinner mener vi er barnslige så lenge vi lever. Halvparten av kvinnene har vært i forhold der de har hatt en morsrolle.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Guttene blir ikke flinkere av å bli sett på som et problem

Unge menn har det ikke lett om dagen. Samtidig med at Haddy snakker om umodenhet, blir yngre finansmenn hengt ut i TV-serien «Exit», og filmen «Joker» gir et skremmende bilde av unge, ensomme og hatefulle menn. Hadde jeg ikke vært så moden, ville jeg sagt at mange er slemme med de yngre brødrene mine.

Til kvinnene er det bare å si at de ikke må plukke oss før vi er modne. Det blir lenge å vente, men det kan lønne seg. En svensk undersøkelse viser at modne menn er best i senga. Glem den siste setningen, forresten. Å vise til slike undersøkelser, er nok et tegn på umodenhet.