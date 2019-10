Få en god treningsøkt og redd miljøet samtidig

Lei av badet ditt? Her er fire rimelige ting du kan du gjøre for å gi det et løft

Det er ingen hemmelighet at avfall på avveie er et stort problem i dagens samfunn. Ifølge Naturvernforbundet havner 6,4 millioner tonn søppel i verdens hav hvert år (Naturvernforbundet, u.å.), og dette er rett og slett ikke greit. I FNs bærekraftsmål står det klart og tydelig at vi må «handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem». Vi kan ikke ignorere dette!





Trondheim Katedralskole arrangerer nå en bærekraftfestival. Under festivalen har alle fagene fullt fokus på FNs bærekraftsmål. Blant annet så skal elevene plogge i kroppsøvingen. Kort forklart er plogging trening med mening. Når elevene drar på joggetur, tar de med seg en pose og kanskje et par hansker og plukker søppel på veien. For det skal ikke så mye til.

Dette er et enkelt tiltak som kan være med på å forebygge dagens forsøplingsproblem. Hvis du har tenkt deg på joggetur, en rolig spasertur i marka eller kanskje du bare er på vei til skolen, kan du fortsatt være med og gjøre en forskjell. Dersom du for eksempel ser en plastflaske liggende på bakken kan du tenke deg at det tar hele 450 år før flaska blir nedbrutt, mens det tar deg kun et par sekunder å plukke den opp.

Når du plogger slår du to fluer i en smekk. Hvis du allerede har tenkt deg ut, kan du like godt bare ta med deg en pose og et par hansker. Med plogging kan du også kombinere kondisjonstrening med en styrkeøkt hvis du for eksempel tar en knebøy for å plukke opp søppel du finner på veien. Du redder altså miljøet og får en god treningsøkt med på kjøpet. Vinn-vinn!

