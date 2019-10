Nobelt comeback med europeisk blikk

Verdensdagen for psykisk helse: Åpne opp for å snakke om angst

Comebacket til Nobelprisen i litteratur neppe like overraskende for dem som følger med på litteratur fra andre land enn Norge og de engelskspråklige. Olga hvem ? tenkte nok mange da det skandaliserte Svenske Akademien ved sin nye sekretær Mats Malm presenterte Olga Tokarczuk(57) fra Polen og Peter Handke(76) fra Østerrike som vinnerne for 2018 og 2019.

Prisen til Hanke er kontroversiell, mest på grunn av hans engesjement for Serbia og om krigen i det tidligere Jugoslavia. Det ble debatt da han fikk Ibsen-prisen i 2014, på grunn av hans politiske syn, ikke på grunn av hans litterære kvaliteter. Dag Solstad trekker fram Handke i sin siste roman, og under den norske Handke-debatten i 2014 var Karl Ove Knausgård hans fremste forsvarer.

Den sterkeste norske kandidaten til Nobelprisen i litteratur, Jon Fosse, uttalte i 2014 at han syntes Peter Handke burde få prisen. Adresseavisen anmeldte Handke alt i 1971, hans perle av ei bok «Målmannens angst ved straffesparkmerket», til tittelen «Ingen fotballbok!». En positiv anmeldelse konkluderte med at boka var mest «for mer avanserte lesere».

Hvor er poesien og forfattere utenfor Europa? På den andre siden er det bra at Nobel hedrer også forfattere under 60, som preger samtidskunst på flere felt. Som Olga Tokarczuk. Hun fikk den internasjonale Booker-prisen i fjor for «Løperne»(på norsk i fjor) og er nominert i år igjen for «Før plogen din over de dødes knokler» som kommer på norsk i høst. Filmversjonen av den, «Jaktsesong» gikk på kino i Trondheim for to år siden, med burlesk, kvinnelig blikk på jakt i skogen. Nobelprisen i litteratur er ganske godt tilbake, med to valg som bør skape diskusjoner om bøkene til vinnerne heller enn skandaler og krangel blant de som deler ut prisen.

