Ta et samfunnsansvar - bruk bedrifter som har lærlinger i arbeid

Saken oppdateres.

Opplæringskontoret blikk, tak og ventilasjon har 30 godkjente medlems-/opplæringsbedrifter innenfor yrkene blikkenslager, taktekker og isolatør.

Vi har i skrivende stund totalt 42 løpende lærekontrakter fordelt på 26 medlems- og opplæringsbedrifter.

Lærlinger fra våre medlemsbedrifter har blant annet vært med på å bygge Powerhouse på Brattøra i Trondheim.

Opplæringskontoret har inngått en samarbeidsavtale med Nav og Trøndelag fylkeskommune og opprettet et tilbud for ungdom og voksne som har falt utenfor utdanningssystemet av ulike årsaker. Nav-prosjektet som har navnet Yrkesstolthet, har en varighet på to år som veksler mellom teori og praksis/opplæring i bedrift. Kull 1 med oppstart i 2016 hadde ti lærlinger. Ni gikk opp til en fag-/ svenneprøve, åtte blikkenslagere og én taktekker. Alle lærlingene besto fag-/ svenneprøven og har i dag fast arbeid.

Kull 2 har ni lærlinger som skal opp til en svenneprøve som blikkenslager før jul og i løpet av våren 2020. Bedriftene synes det er berikende å ha denne målgruppen, de er nysgjerrige, motiverte, er glade for å ha fått en mulighet. Deres mål er å få tatt et fag-/svennebrev og få seg en fast jobb.

Jeg vil berømme våre medlemsbedrifter som tar et samfunnsansvar og lærer opp denne målgruppen. Det er seriøse bedrifter som har søkelys på å videreføre faget, og som har stort fokus på opplæring, HMS og trivsel.

Innen bygg og anlegg har Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune utad fokus på å ta inn lærlinger, og de stiller krav til leverandørenes bruk av lærlinger. Allikevel velger de bedrifter som ikke er godkjente opplæringsbedrifter og som ikke har lærlinger. Våre medlemsbedrifter kjemper kampen mot Trøndelag fylkeskommune og Trondheim kommune innen bygg og anlegg med å velge seriøse bedrifter som tar samfunnsansvaret på alvor og som har lærlinger.

Ta et samfunnsansvar. Uten faglærte stopper Norge. Bruk bedrifter som har lærlinger, og støtt en trygg fremtid for våre ungdommer.

