Er du sammen med en sosiopat?

NRKs nye dramaserie om skyggesidene ved Oslos finansliv skal være basert på de ville historiene til fire virkelige finansmenn. Nå spekuleres det på hvem virkelighetens drittsekker kan være. «Exit» framstiller i hvert fall en kvartett uspiselige, angstbiterske rikinger som bruker store summer på kokain og prostituerte, som kjefter på au pairen og holder kona hjemme med gyllen «husmorlønn».

Men hvem er virkelighetens Hermine? Agnes Kittelsen spiller kona til Adam (Simon J. Berger), en vakker, mager og hjemmeværende hustru som drømmer om barn og psykologistudier der hun vandrer ensom rundt i en funkisdrøm av et hus. Yoga og shopping veier ikke opp for en trist tilværelse som formørkes av den kontrollerende, voldelige og rusa Adam. Han er sosiopat, det er i hvert fall merkelappen som Hermines psykolog setter på ham.

I det virkelige liv kan alle bli en Hermine, og hun finnes i alle miljøer. Alle, også menn, kan havne i et forhold der de blir mishandlet psykisk og/eller fysisk. Sakte, men sikkert inntar de en underdanig rolle der de tar på seg skylda for alt som er galt i forholdet. Adam får Hermine til å tro at det er hennes feil at hun ikke blir gravid, at «det er psykisk». Sannheten er at han i all hemmelighet har sterilisert seg.

For Adam ønsker ikke å formere seg. Som gutt ble han plassert på kostskole og så foreldrene toppen én gang i året. Etter hvert førte fraværet av foreldrene til at han ikke ønsket å ha noe med dem å gjøre. Slik taklet han sviket fra sine nærmeste. En sosiopat ble født. I hvert fall på film.

Begrepet sosiopat er lite brukt og er ikke en diagnose. Vi er mer vant med å høre om psykopati, en personlighetsforstyrrelse som er nært beslektet med sosiopati. Det antas at psykopaten i stor grad «er født sånn», at vedkommende er født med en forstyrrelse i hjernen. Sosiopaten er derimot «blitt sånn». Miljø, for eksempel en fæl oppvekst eller andre sosiale faktorer, har skapt monsteret. Det har gjort dem til hensynsløse, aggressive, bedragerske, uforutsigbare og voldelige mennesker som lever etter sitt eget sett med regler.

I populærkulturen er sosiopaten ofte mye mer gal og avvikende enn eklingen Adam. Karakterene Joker i «The Dark Knight» og Alex Delarge i «A Clockwork Orange» regnes som sosiopater. Kjente film-psykopater er Anton Chigurh i «No Country for Old Men» og Patrick Bateman i «American Psycho».

I psykiatrien brukes psykopati som et samlebegrep for å beskrive en bestemt adferd. Det er mennesker uten empati og respekt for andre, som ikke evner å følge regler og normer. I dag har ordet psykopat sneket seg inn i dagligtalen som et skjellsord. Det skyldes nok følelsen av at det vandrer mange med psykopatiske trekk blant oss. De framstår som normale, men vi vet bedre. I vårt stille sinn kan vi tenke at en bedriten sjef, en utspekulert ekspartner eller en sjarmerende, men svært manipulerende mor, er personlighetsforstyrra.

Hermine i «Exit» blir etter hvert gravid, men av naturlige årsaker er ikke ektemannen den vordende far. Jeg er litt usikker på om hennes spontane valg av sæddonor var den beste, men graviditeten er uansett en nydelig hevn. Den viser at hun ikke er totalt størknet i undertrykkelse. Hun evner, muligens med hjelp av sin konfronterende psykolog, å forstå at det er Adam det er noe fundamentalt galt med – og ikke henne.

For virkelighetens Hermine-er, er det neppe så kort avstand mellom å være et selvutslettende aspeløv som overbeviser seg selv om at «han egentlig er snill» og at hun er hans støttespiller, til å aksjonere mot drittfyren. Mennesker som lever i parforhold hvor de blir mishandlet, finner ofte en logikk i å forbli i forholdet.

Trakassering, latterliggjøring, trusler om vold og såkalt crazy-making, hvor partneren forvirrer og manipulerer slik at det er du som føler deg gal, gjør deg mottakelig for enda mer hjernevasking og kontroll. Selvrespekten forsvinner og du legger skylden på seg selv. Selv ikke det største sviket, som vold og løgner om sterilisering, er nok til å rykke ødelagte mennesker ut av helvetet. Og det har jo sin naturlige forklaring: Det farligste for kvinner i Norge er å forlate menn. Det er likevel mulig, men det tar tid og offeret trenger hjelp fra folk som tør å spørre.