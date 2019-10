For oss betyr statsbudsjettet at brillene til vårt barn blir dyrere

Nav-ansatt svarer statssekretæren: Det er åpenbart vanskelig for regjeringen å innse at noen trenger langvarig hjelp

Etter å ha fulgt med i media om vinnerne og taperne i årets statsbudsjett, kan jeg ikke fri meg fra en enorm frustrasjon. En direkte konsekvens for min familie vil være kuttene i støtte for briller til barn. Derfor kan jeg uttale meg om dette.

Jeg har fulgt med på diverse kommentarfelt, der bedrevitere sier at unger ikke burde få sponset designerbriller eller andre dyre briller. Nå har det seg sånn det per i dag er bare tre kategorier som har rett til støtte for anskaffelse av briller. Det er barn og ungdom opp til 18 år med:

1. anisometropi - forskjellig optisk brytning i øynene

2. astigmatisme - forskjellig brytning i øyets forskjellige optiske medianer

3. strabisme - skjeling.

Dette er gjerne barn som er svært langsynt i tillegg til disse synsproblemene, noe som gjør at glassene disse ungene må ha blir veldig dyre. For at brillene skal sitte godt på en liten nese må glassene være så tynne og lette som mulig, til og med da er de ganske tykke og tunge. Dette er også et fordyrende element. Barn skal leke. De klatrer, kryper, løper, ruller og herjer med hverandre. Dette fører til et hardt liv for en brille. Derfor må glassene byttes kanskje så mye som fire ganger i året, men minst to ganger i året.

For vårt barn merket vi stor forskjell etter at brillene kom på nesen. Finmotorikken ble bedre, grovmotorikken ble bedre og utholdenheten økte. Fordi barnet vårt plutselig kunne se hva som skjedde og slippe å bruke så mye energi på å se, men kunne nå være fullt og helt med på leken. Som foreldre vil vi alltid prioritere det beste for barna våre, men for noen vil det være umulig å legge ut flere tusen kroner bare for brilleglass flere ganger i året.

Regjeringen foreslår et fastbeløp for innfatning og glass på 1200 kroner for ordinære briller eller 2400 kroner for spesialtilpasninger. Det vil si at en familie som oss må ut med mellom 5200 - 13 200 kroner i året bare for glassene, og innfatninger som våre barn må ha koster mellom 1000 kroner og 3000 kroner Og så kommer solbriller, sportsbriller og svømmebriller i tillegg. Om du ser deg råd til å kjøpe det da. For det er det ingen støtteordninger for.

Men hvis man tenker seg litt om: når et barn har brilleglass mellom +3 og +10, hvis ikke mer, har de behov for briller i alle aktiviteter. Rett og slett for at de skal kunne delta på lik linje med andre barn. Vi har bare prioritert svømmebriller med styrke, og det er noe vårt barn har hatt mye nytte av.

Er du heldig har du bare ett barn med behov for briller, men har du flere, noe som ikke er uvanlig, vil dette kunne få store konsekvenser for en families økonomi. Dette vil ha mye å si for mange, og det er til syvende og sist ungene det går ut over. Ungene til de som ikke har råd til å kjøpe nye brilleglass før feriepengene kommer. Eller at du og din familie rett og slett ikke har økonomi til å kjøpe de glassene barnet har behov for.

Er det så smålige vi skal være? Å kutte i hjelpemidler hos en liten gruppe barn, som er avhengig av briller for å kunne leke og lære?

