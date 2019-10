Demokratiet er fortsatt truet i Ungarn og Polen

Saken oppdateres.

Derfor er det fortsatt grunn til å bekymre seg for at partier som vil svekke folks demokratiske rettigheter, får oppslutning av så mange.

Da over 80 prosent av stemmene var telt opp i går, hadde det høyrepopulistiske Lov- og rettferdighetspartiet PiS fått over 45 prosent av stemmene i Polen. Det betyr at de kan fortsette sin udemokratiske politikk. PiS går til harde angrep på lesbiske og homofile, de oppfører seg truende overfor frie, uavhengige medier og har innført reformer som svekker folks rettssikkerhet. Partiet er demokratisk valgt, men demokrati handler også om å ivareta mindretallets rettigheter.

LES OGSÅ: Partilederen erklærte valgseier

En viktig årsak til at partiet får så mange stemmer, er barnetrygden og andre velferdsordninger som PiS har innført. Dessuten er økonomien god. Arbeidsledigheten er lav, og næringslivet går så godt at landet må importere arbeidskraft. Polakker som jobber i land som Norge, vil ikke reise hjem. Selv om PiS er et innvandringsfiendtlig parti, henter de derfor arbeidere blant annet fra Ukraina. Partier som likner på det norske Høyre og Arbeiderpartiet, fikk til sammen under 40 prosent av stemmene under valget, og partileder Jaroslaw Kaczynski kan dermed skaffe seg stadig sterkere kontroll over landet.

Ved siden av Polen bryter også Ungarn flere av de demokratiske prinsippene som står sentralt i EU, der begge er medlemmer. I Ungarn var det lokalvalg i helgen, og landets sterke mann, Viktor Orbán, gikk på sitt første store nederlag etter at han ble statsminister for snart ti år siden.

LES OGSÅ: I fjor erklærte Orbán historisk valgseier

Hans høyrepopulistiske regjeringsparti Fidesz tapte makta i Budapest, der den nye ordføreren kommer fra et grønt, sentrum-venstreparti. Det samme skjedde i flere andre større byer. Men Orbán har fortsatt stor oppslutning på landsbygda og vil styre Ungarn i samme retning som før.

Noen lyspunkt i enkelte ungarske byer er dessverre ikke nok til å legge vekk bekymringene. Regimene i Polen og Ungarn vil fortsatt svekke innbyggernes demokratiske rettigheter.