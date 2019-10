Har ikke små barn krav på tre uker sammenhengende ferie?

«Det er håpløst for Bamba og for Brann. Det er helt ubegripelig for oss. Hva pokker er det som skjer?»

Hvordan vi skal få den berømte kabalen til å gå opp, skaper unødvendig mye spenning for småbarnsforeldre. Derfor er det fullt forståelig at foreldre blir frustrerte over budsjettforslaget om at alle kommunale barnehager i Trondheim skal holde sommerstengt i tre sammenhengende uker. Stengingen betyr mange sparte millioner som blant annet kan brukes til flere barnehageplasser og inntak i løpet av året.

En av dem som ser for seg at dette skaper trøbbel for ferieavviklinga, er tobarnsmor og sykepleier Tine Li Fiksdahl. For turnusarbeidere eller andre som er pålagt «tidligferie» eller «seinferie», kan tre uker sommerstenging bety at hele familien ikke får feriert sammen. Verre er det for skilte eller aleneforeldre som har null hjelp til å løse kabalen.

Nå frykter Private Barnehagers Landsforbund (PBL) at stengingen også betyr at de private får mindre tilskudd. Det kan i neste rekke tvinge de private til å stenge om sommeren. PBL-direktør Anne Lindboe omtaler forslaget til rådmannen som «skandaløst».

For barn som ikke har det helt bra på hjemmebane, er det sikkert bedre å være i barnehagen om sommeren. Men for den jevne smårolling er det slett ingen skandale at barnehagen er stengt. Jeg tipper de synes det er helt strålende med tre uker sammenhengende ferie fra «arbeidshverdagen» i barnehagen. Selv om det skaper logistikktrøbbel for foreldre, så er det en floke som blir løst. I sommer var jeg selv i samme situasjon. Som fleksibel arbeidstaker ble jeg pålagt såkalt «seinferie». Den startet etter at barnehagen til dattera mi hadde vært stengt i tre sammenhengende uker. (For allerede er det kommunale barnehager som har tre uker sommerstengt). Kjipt, men det skjer jo ikke hvert år. Ungene fikk en ekstra lang sommerferie i det minste.

Selv om fleksibilitet er gullstandarden, er det med andre ord lenge til det er «full flex» på alle bauger og kanter. Men mye drar oss i den retningen. A4-livet tar nye former, ikke alle jobber 09-16. I Oslo finnes kveldsåpne barnehager, i Sverige kan skiftarbeidere sende ungene på «nattis». Det krever at barna er så elastiske at de takler kvelder og netter uten foreldrene, på tidspunkt der de er mer sårbare.

Kanskje skal vi være takknemlige for grensesetting i form av korte åpningstider - selv om det er aldri så umoderne. Verken arbeidsgivere eller foreldre evner jo å sette grenser selv. Stenger barnehagen klokka 16.30, så henter vi ungen klokka 16.27. Stenger den derimot klokka 17.30, kan du banne på at vi kommer pesende klokka 17.27. I motsetning til voksne arbeidstakere og skolebarn, har heller ikke de minste noen ferielov å slå i bordet med.

Venstres Guri Melby mener at det burde de ha. I juli gikk hun ut i VG og krevde tre ukers lovfestet sommerferie, slik voksne har, for barnehagebarn. KrF mener det er grenser for inngripen i livet til folk. Foreldre trenger ingen lov som bestemmer hvordan de best skal organisere ferien sin, lød motargumentet fra familiepartiet. Den kjente psykologen Hedvig Montgomery påpekte at det ikke finnes forskning på at barnehagebarn trenger tre ukers sammenhengende ferie.

Om det ikke finnes forskning, trenger du ikke være rakettforsker for å forstå at det kan være utmattende for et lite barn å være på en institusjon det meste av sin våkne tid. Mine døtre kunne ikke gå for egen maskin da de begynte i full tid i barnehagen, knapt ett år gamle. Det gikk selvsagt helt fint, slik det nesten alltid gjør. Likevel er jeg glad for at vår barnehage «tvinger» oss til fri om sommeren.

I en utgave av NRK-programmet «Verdibørsen» som ble sendt før sommeren, uttrykte feminist og SV-nestor Torild Skard (82) bekymring for ett- og toåringer i barnehage. Å få kvinner ut i arbeidslivet på 70-tallet var en seier, men det ble aldri kartlagt hva arbeidslivspolitikken gjorde med de minste. Skard hevder fraværet av mor i de første leveårene fører til dårligere psykisk helse for voksne og barn.

I dag er det nærmest ikke plass til slikt tankegods. Statsminister Erna Solberg (H) ber kvinner føde flere barn og jobbe fulltid for å holde velferdsstaten på et okei nivå. Høye boligpriser og høy boliggjeld sørger for at begge foreldre gjør nettopp det, jobber fulltid. Det krever nye barnehageplasser.