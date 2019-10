For mange kjøtthau i debatten om mat

Saken oppdateres.

Ukas irriterende norske nyord er vegetarskolemat. Lansert av Aftenposten kommentator Joacim Lund, i debatten om gratis skolemat i Oslo. Nyordet er en sammenskriving av begrepet vegetarisk skolemat, som partiet MDG er en forkjemper for og dessverre har satt på dagsorden de siste 10 åra. Begrepet altså.

Aftenpostens kommentator sier han ikke blir opphisset av tanken på at måltid i skolen skal være kjøttfrie. Det er det at det skal være gratis, han er imot. Likevel blir ordet «vegetarskolemat» den røde kluten for mange, til en ny omdreining i det opphissede ordskiftet mellom kjøtthau og veganere. Til skade for intensjonen om sunnere kosthold i en tid hvor overvekt blant barn og unge øker sterkt.

Vafler med brunost, pasta med tomatsaus eller seibiff med løk og råkost er ikke vegetarmat for de fleste av oss. Det er mat. Selv elsker jeg smaken av kjøtt, men uten kjøttfrie dager blir det kjedelig og ikke akkurat helsebringende å spise seg gjennom livet. Nordmenn har doblet kjøttforbruket på en halv kvinnealder, og du må nesten være kjøttprodusent eller forstokket for ikke å se at det er et tikkende helseproblem.

Mat uten kjøtt er for godt til å bli overlatt til vegetarianerne. Framfor Aftenpostens smakløse fisking i rørt vann med kjøtt på kroken, har jeg tross alt mer sans for den kjøttsultne avisa Nationens reinhekla ståsted til fordel for kjøttvekta i debatten om kommunalt kosthold. Til tittelen der i gården: «Blodfattig Oslo-frokost».

