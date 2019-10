Tragisk menneskesmugling

Saken oppdateres.

Etterforskningen er foreløpig i en tidlig fase, og vi skal være forsiktige med konklusjoner. Men mye tyder på at tragedien har sin bakgrunn i menneskesmugling. Politiet mener konteineren kom med ferje fra Belgia og ble koblet på ei trekkvogn i ei havn i Essex. At mennesker blir smuglet illegalt fra kontinentet til England, er et betydelig problem. Ruta fra Calais i Frankrike til Dover er nå så godt overvåket at smuglerne antakelig har tatt i bruk andre ruter.

En 25-åring fra Nord-Irland kjørte trekkvogna og er siktet for drap. Det var visstnok han som varslet ambulansepersonell, slik at tragedien ble avdekket. Politiet i flere land arbeider nå med den videre drapsetterforskningen. Det vil ta tid før de omkomne er identifisert, men politiet har sagt at alle var voksne, bortsett fra én, som var tenåring. Torsdag ettermiddag bekreftet britisk politi at alle de omkomne var kinesere.

Historien får mange briter til å tenke på en historie fra 2000. Da ble 58 kinesiske migranter funnet døde i en lastebil ved Dover. Storbritannia har opplevd en rekke andre, triste hendelser knyttet til menneskesmugling siden den gangen.

Menneskesmugling er et svært sammensatt og vanskelig problem. De enorme, økonomiske ulikhetene i verden er noe av bakgrunnen. Det er forståelig at mennesker som lever i fattigdom forsøker å skape seg ei bedre framtid i rike, vestlige land. Titusenvis av nordmenn som dro til USA, særlig på slutten av 1800-tallet, gjorde nettopp det. Ønsket om et bedre liv blir i dag utnyttet av kyniske bakmenn som tjener enorme summer på folk i nød.

Etter en rekke tragiske hendelser i mange år ser det ut til at menneskesmuglingen er like utbredt som før. Det internasjonale samfunnet har gjort altfor lite for å avdekke og stoppe de kriminelle nettverkene som står bak.