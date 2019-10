Høyere dører og videre porter for kunsten

Feide Molde av banen med ti mann: – For et svar på tiltale!

Den nye direktøren for Kunsthall Trondheim, Stefanie Hessler, kommer med en løfterik programerklæring etter å ha vært i Trondheim en måneds tid. Hun ønsker å gjøre kunsthallen mer åpen og inkluderende og vil starte med inngangspartiet. Hun vil synliggjøre at samtidskunsten i hallen er ment som et tilbud til hele byen.

Det kan låte banalt, men inngangen til kunst er viktig. Tidligere i år doblet Trondheim Kunstmuseum besøket i sommermånedene. Noe av årsaken var, ifølge museet, at de laget en ny og mer innbydende sommerinngang. Det viktigste er selvsagt kunsten som vises innenfor veggene, men den nye direktøren for kunsthallen har et godt og viktig poeng i at terskelen for samtidskunst bør gjøres lavere.

Etter år ut og år inn med snakk om etablering av en kunsthall for samtidskunst i byen, sto Kunsthall Trondheim omsider klar for åpning i den gamle brannstasjonen i Søndre gate. I høst er det tre år siden dronning Sonja åpnet kunsthallen. Institusjonens første direktør, Helena Holmberg, sa den gang at kunsthallen ikke ville bli som Bergen Kunsthall eller Kunstnernes Hus i Oslo fra dag én, men at målet var å komme dit.

Trondheim nyter godt av store, etablerte kunstnere som Håkon Bleken, Håkon Gullvåg og Kjell Erik Killi-Olsen. For en vital kunstby er det avgjørende at også kunstnere i tidligere faser av karrieren og impulser utenfra får rom og gode muligheter til å møte publikum. Killi-Olsen er selv i ferd med å bidra til det gjennom Kjøpmannsgata ung kunst(K.U.K.), som etter planen skal åpne i 2021.

Det lover godt at den nye direktøren for kunsthallen i nabolaget tar til orde for mer samarbeid mellom visningsstedene for samtidskunst lokalt, nasjonalt og internasjonalt. At den nye direktøren er tysk og har arbeidet med kunstformidling i en rekke land, gir et internasjonalt perspektiv som Trondheim kan ha godt av. Hennes forgjenger, Helena Holmberg, påpekte flere ganger den store skjevheten i statlig støtte til drift av kunsthallen i Trondheim, sammenlignet med for eksempel kunsthallen i Bergen. Driftsmidler kan fort bli et problem for den nye direktøren også, men det virker som en lovende start å åpne kunsthallen mer mot publikum.

