Alarm! Snikislamisert Ikea truer jula!

Institutt for historiske studier blir delt i to

Saken oppdateres.

«Som folk flest gleder jeg meg til å feire en tradisjonell norsk jul,» skriver stortingsrepresentant og tidligere justisminister for Frp, Per-Willy Amundsen, på Facebook. Så langt er vi helt enige, Per-Willy og jeg. Jeg elsker jul!

Da jeg var på Ikea i forrige uke, tjuvstarta jeg julehandelen og putta både gavepapir med nisser og juletrepynt i handlevogna. Om jeg hadde sett nærmere etter, hadde jeg kanskje lagt merke til at varene var merka med «vinterfest», som er navnet Ikea har gitt sesongens kolleksjon. Jeg er rimelig sikker på at jeg uansett ikke hadde tenkt videre over ordvalget. Det har Per-Willy Amundsen. Vinterfesten gjør han så opprørt at han varsler boikott av varehusgiganten, i hvert fall fram til nyttår.

«Svensk politisk korrekthet kjenner ingen grenser, den bør snarest få offisiell status som parodi på seg selv. Ikke en krone fra oss blir brukt på IKEA før jul. Hva med deg, holder du «vinterfest» eller skal du feire jul i desember,» spør Frp-politikeren. Som et slags bevis legger han ved et skjermbilde fra Ikea som blant annet viser et plastjuletre og glass med nisser som bærer merkelappen «vinterfest». Han kunne delt nettsiden der Ikea allerede 5. oktober reklamerer for at juleproduktene er i hus: «Den nye VINTER 2019-kolleksjonen hjelper deg å gjøre hjemmet vinterklart. Dekorer det som et innbydende juleparadis eller et kult festlokale. Besøk ditt nærmeste varehus for å sikre deg julefavorittene dine.»

Men Amundsen er ikke interessert i Ikeas julefavoritter. Han bryr seg heller ikke om at Ikea selv begrunner navnet vinterfest med at kolleksjonen består av mer enn julepynt, som den blå koppen med skål eller vinkjøleren. Det bryr heller ikke nettstedet Resett seg om og melder i stedet at «Ikea avlyser julehandelen - tilbyr vintervarer». På rights.no skriver Hege Storhaug om den «kulturelle revolusjonen» som visstnok ruller over Norge. Ifølge henne er det «vanskelig ikke å tolke svenske IKEA til at konsernet vil hjelpe til med å få fortgang i utraderingen av tradisjoner og det som er kjent og kjært».

Nei, det er ikke vanskelig å la være å tro at Ikeas vinterfest er del av en slags plan for å utradere det vil har kjent og kjært. Det er ganske lett. Det er mest fristende å bare le av hele greia. Men selv om påstandene mot Ikea er latterlige, er de ikke morsomme. Kommentarfeltene på nett er i hvert fall ikke noe jeg kommer i julestemning av.

«Ikea har krøpet til korset for islam.»

«Det er synd at bedrifter i Norge legger seg rett på ryggen for islam.»

«Islamiseringen av ikea foregår for fullt. Anbefaler alle å boikotte søppelbutikken.»

«Nå må Kari og Ola snart våkne, og boikotte slike firma som vil utradere vår kultur og tradisjoner!»

Som vanlig tok det ikke lang tid før islam ble utpekt som synderen, gjerne godt hjulpet av globalistene, venstresiden, feministene eller alle på en gang. Heldigvis tåler de aller fleste å handle ei julekule fra vinterfestkolleksjonen uten å anklage Ikea for å underkaste seg islam. Men Amundsen, Storhaug og gjengen bidrar til å så en usikkerhet. Er noen ute etter jula vår?

Denne frykten får næring jevnlig. Det har nærmest blitt en utrivelig førjulstradisjon at det slås alarm om at norske eller kristne tradisjoner er under press. Debatten går ofte om skolegudstjenestene. For to år siden gikk deler av det politiske Norge av skaftet da en skole i Stavanger ba foreldrene krysse av for hvilke julesanger elevene kunne synge. «Dette er et bunnivå i å utslette våre egne tradisjoner!» utbasunerte Frps Sylvi Listhaug på Facebook. Senere innså skolen at systemet ville blitt tungvint og komplisert, og tradisjonene unnslapp utsletting. Puh!

I USA er det et under at det fortsatt feires jul i det hele tatt. Der har jo krigen mot jula - «the war on Christmas» - ifølge konservative politikere pågått i tiår. Som utvekslingsstudent i delstaten Ohio på slutten av 1990-tallet husker jeg at alle lærerne sa «happy holidays» i stedet for «merry Christmas» på grunn av det sterke skillet mellom stat og kirke. Samtidig ba skolelaget mitt i fotball til Gud før hver kamp, så det hele var lettere forvirrende, men jeg fikk i hvert fall se på nært hold at få feirer jul like intenst som amerikanerne.

Det stopper ikke republikanske politikere og konservative mediepersonligheter fra å hevde at liberale krefter kjemper mot jula og alt høytiden står for. De vet at jo mer truet majoriteten innbiller seg å være, jo mer vil den tillate seg å begrense minoriteters rettigheter.

Den påståtte krigen mot julehøytiden er en amerikansk tradisjon vi ikke trenger. Alle julenissene, julestjernene, julekulene og julelysene som allerede okkuperer kassaområdet på Ikea etterlater uansett ingen tvil: Jula er kommet for å bli.