Sjekk naboen med god samvittighet

Er et samfunn uten bussjåfører i det hele tatt ønskelig?

RBK-utlånt spiller med selvmål - godt nytt for Ranheim

22 bilister kjørte for fort på Gevingåsen

Stor kåring: Her er de 15 største fotballtalentene i verden

«Nav-personale er blitt innpodet at de må være mistenksomme»

Er et samfunn uten bussjåfører i det hele tatt ønskelig?

Stor kåring: Her er de 15 største fotballtalentene i verden

Saken oppdateres.

Mens ungene har gledet seg hele høsten til Halloween og ei bøtte med snop, har skattelistene lenge vært høstens pose med Bridgeblanding for mange voksne. Å sjekke hvor høy inntekt, formue og skatt andre har, regnes som god underholdning. Samtidig kan sysselen også oppleves som selvpining og kos med misnøye. Er du en lavtlønnet sliter som må snu på krona, er det fortærende å registrere at dataingeniøren, laksekongen og arveprinsessen lenger nedi gata har avsindig mye mer å rutte med.

Å søke i skattelistene er fortsatt gratis og relativt enkelt, men Solberg-regjeringen sørget i 2014 for at du får vite hvem som «snoker» i dine tall. En slik sosial kostnad har gjort det mye mindre attraktivt for hvermannsen å søke i listene.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Sover du lite, blir du tykk, syk og dum

Den moralistiske tankegangen til Høyre og Frp er til å forstå: Det er kanskje ikke så behagelig at naboen og svogeren – eller hele bygda for den saks skyld – vet hva du tjener. Særlig ikke hvis du har høy inntekt og grassat mye penger på bok. Isolert sett er det heller ikke nødvendig at du som privatperson får vite hva eksen tjener nå som han har blitt direktør.

Men skatt, inntekt og formue er slett ingen privatsak. Det bør være mest mulig åpenhet rundt økonomiske forskjeller og hvordan pendelen svinger i samfunnet. Hvem bidrar mest og minst til felleskassa? Hvilke yrkesgrupper tjener mest og hvilke tjener minst? Tallene kan avdekke trender som at rosabloggere tjener mer enn statsministeren. Skattetall var også bakteppet da Dagens Næringsliv nylig skrev om hvilke grep milliardærarvingene Alexandra og Katharina Andresen gjorde for å kutte skatt.

Å sitte på makt og penger er legitimt, men de som tjener mest må tåle å bli sett i kortene. Føl derfor ingen skattesnokeskam når skattelistene offentliggjøres tirsdag.