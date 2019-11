Fordømmelse hjelper ikke mot nakenbilder

Tiden er overmoden for at «monopolet» til Humanetisk forbund brytes

Adresseavisen har i en serie artikler i det siste vist at nakenbilder på nettet er et betydelig samfunnsproblem. I dag arrangerer avisen et debattmøte om temaet der både politiet og skolen er representert. Mia Landsem, som er en viktig ekspert på området, deltar også.

Hun har hatt kontakt med utallige unge som har opplevd hvilke problemer nakenbilder kan føre til, og hun har klare råd til de voksne. Et av de viktigste er at foreldrene må snakke åpent med barna om hva de gjør på nettet og hvem de har kontakt med.

Vi er enige med henne i at fordømmelser, anklager og formaninger ikke hjelper. Positiv interesse fungerer best. Det skaper større åpenhet enn fordømmelser, som lett fører til at de unge får behov for å skjule det de holder på med.

Vi må også prøve å forstå hvorfor ungdom sender nakenbilder til hverandre. Unge mennesker er opptatt av å bli sett, av å få bekreftelse og anerkjennelse. For noen er nakenbilder en måte å oppnå dette på.

Dagens teknologi gjør at nakenbilder kan få en ukontrollerbar spredning på nettet. Å vise seg fram, slik unge alltid har gjort, kan dermed få mye mer alvorlige konsekvenser i dag enn tidligere. Vi lever dessuten i ei tid der kropp og utseende får stor oppmerksomhet. Foreldre- og besteforeldregenerasjonen har vært med på å skape en kroppsfiksert kultur med holdninger som smitter over på de unge.

Ungdom som presser ungdom til å vise seg fram, er også et problem som må bekjempes. Vi må ikke bare snakke med dem som sender, men også med dem som ber om nakenbilder.

Både politiet og skolen tar problemet med ungdom og nakenbilder på stort alvor, og det er laget undervisningsopplegg som ser ut til å fungere godt. Men ulovlig bildedeling og digital mobbing har et stort omfang og er vanskelig å oppdage.

Det aller viktigste er derfor å forebygge at det skjer. Åpenhet og samtaler er et viktig ledd i det arbeidet.