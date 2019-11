Ikke asfalter Strindamarka!

På to år gikk hun fra å være utrent til å bli Norges sterkeste. Her er hennes tips til mosjonister

Saken oppdateres.

Planene om et «Næranlegg øst» i Trondheim, eller ei rulleskiløype i Strindamarka, som motstanderne kaller det, har skapt sterkt engasjement i sosiale medier og i Adresseavisens spalter. Det er lett å forstå at idrettslag ønsker et anlegg i nærheten. Ei asfaltert rulleskiløype på ca. 3 kilometer i det som for mange på østsiden av byen er selve porten til natur og friluftsliv, er likevel et skremmende dårlig forslag.

Bymarka er for mange selve marka i Trondheim. Men for folk som bor på Risvollan, Nardo, Moholt, Charlottenlund, Othilienborg, Steinan, Ranheim eller Strindheim, er Strindamarka og Estenstadmarka de bynære markaområdene og korteste vei til natur- og friluftsliv. Det gjelder også alle som ikke driver med trening, på egen hånd eller i regi av idrettslag. For dem som ikke tilhører de sju idrettslagene som jobber for et næranlegg, må argumentene om asfaltering av marka av miljøhensyn, fortone seg som en provokasjon.

I saksframlegget til formannskapet fra 7. november som ble vedtatt og lagt til grunn for videre planlegging, heter det: «Siden de fleste og mest snøsikre skianleggene i Trondheim i dag er lokalisert vest og sørvest i byen, vil et skianlegg på østsiden av byen redusere mye av skiidrettens biltransport som i dag foregår fra Trondheim øst». Dagens bilpark og energibruk for transport til nærmeste rulleskiløype en gang i framtiden, er ikke et godt argument for asfaltering og store inngrep i et område som bør betraktes som et fellesgode i byen.

Det er mye godt i visjonene og ønskene til idrettslagene som arbeider for et næranlegg på østsiden av Trondheim. Det bør legges til rette for skiaktiviteter i nærmiljøet. Spørsmålet er hvor mange rulleskiløyper i marka en by som Trondheim bør koste på seg, og hvor de eventuelt skal ligge. Her må hensynet til allmennheten veies opp mot ønskene til idretten. I denne saken er de planlagte inngrepene i marka så store at prosjektet bør justeres kraftig før videre planlegging.